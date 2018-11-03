Пожилая любовница подтолкнула Киркорова к разврату с молодежью

Найден ответ, почему Филипп Киркоров решился кардинально сменить свою аудиторию на более молодежную. Эксперты полагают, что он устал от внимания зрелых фанаток.

Эффект разорвавшейся бомбы произвели заявления 58-летней Светланы Сафиевой, которая утверждает, что на не просто любовница Филиппа Киркорова, но и мать его детей. Пожилая красотка рассказала, что познакомилась с королем российской эстрады в 2012 году. Тогда между ними, по ее словам, моментально вспыхнула страсть, закончившаяся ее беременностью. Однако сейчас певец делает вид, что не знаком с женщиной.

Впрочем, многие считают, что Светлана Сафиева слегка утратила адекватное восприятие действительности и попросту выдумала этот красивый роман на почве страстного увлечения творчеством музыканта. "Только теперь мне стало очевидно почему Филипп Бедросович пожелал сменить свою зрительскую аудиторию на более молодежную. Понятно почему он начал снимать хайповые клипы. Похоже ему надоел подобный типаж фанаток", – рассказал " Дни.ру " член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Такой поворот истории заставил эксперта встать на сторону певца, ранее часто критикуемого за новый этап в своем творчестве – дескать, последние клипы Киркорова представляют из себя сплошной разврат, бессмыслицу и незатейливое заигрывание с молодежью.

Однако в борьбе с не самыми адекватными поклонницами, кажется, все средства хороши. "Ну ведь действительно, послушаешь что они говорят и не захочется вообще ни в какой мере быть причастным к ним. Филипп Бедросович, Вы держитесь там, хорошего настроения и здоровья", – подчеркнул Вадим Манукян.