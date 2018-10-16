Преобразившийся сын-фрик Яковлевой развлекся на камеру с двумя кисками

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Петросян и Степаненко разводятся Интервью Эксклюзив Новости "Дома-2"

Выбор читателей

Праздник с Пугачевой закончился скандалом
Вскрылось грязное прошлое Барановской и Аршавина
Не говорит и не двигается: внезапный инсульт перечеркнул планы Волочковой
Меган Маркл затмила ожидающую еще одного младенца Кейт Миддлтон
Несостоявшийся жених раскрыл интимную тайну Ольги Бузовой
партнеры
Вторник 16 октября
Лента новостей
17:34
В Астрахани верблюд опрокинул грузовик и умер
17:14
Канадцы Three Days Grace едут покорять Россию
16:54
Известная блогерша насмерть разбилась в ДТП
16:49
"Единая Россия" укрепляет международные позиции
16:45
В Москве разъяренный водитель открыл стрельбу
16:20
В Москве пройдет первый стильный фестиваль для взрослых
16:16
InterCHARM отмечает юбилей
16:15
Володин поздравил депутатов с получением госнаград
15:52
Бабушка сестер Хачатурян решилась на шокирующее признание
15:34
В московском ТРЦ жестоко избили блогеров
15:30
Арестованные дебоширы Кокорин и Мамаев попросились в церковь
15:05
Центробанк уличили в нарушениях при санации "Югры"
15:03
Московский рынок недвижимости растет на фоне дешевой ипотеки
14:47
Умер один из создателей цифрового телевидения
14:28
Раскрыт коварный план грезящего о войне Порошенко
14:23
Цымбалюк-Романовская резко высказалась о своем уголовном сроке
14:21
Россия и Чехия расширяют межпарламентское сотрудничество
14:13
Жесткое падение на тренировке Загитовой (видео)
13:59
Женщина упала с кровати во время секса и стала инвалидом
13:52
Обколотая Таисия Повалий лишилась самого главного
13:52
Санитары жестоко поиздевались над психбольным (видео)
13:41
Беременная Меган Маркл упала на колени перед старухой
13:38
Московский Кредитный банк представил вклад "Эксклюзив" для состоятельных клиентов
13:35
В Башкирии в частном доме сгорел трехлетний ребенок
13:31
Блестит и в перьях: Малышева поразила невероятным образом
13:14
Миддлтон попала в больницу после известия о беременности Маркл
13:13
Тело 12-летнего мальчика найдено в квартире в Нижнем Тагиле
13:01
Анастасия Приходько уходит со сцены
13:01
Малахова гордится своими рабочими ртом и грудью
12:49
"Где твоя Родина, сынок?": россияне взорвались из-за планов Нурмагомедова стать украинцем
12:48
Названа дата отправки нового экипажа на МКС
12:45
Было бы 56: душераздирающее обращение вдовы к Хворостовскому
12:25
В Москве найден мертвым бывший владелец газеты "Спорт-Экспресс"
12:13
"Три дня под окнами": у известной модели цинично отобрали маленькую дочь
12:06
Без трусов и в шубе: стареющая Волочкова выставила свои прелести
11:59
В Петербурге школьники госпитализированы с отравлением ртутью
11:45
В Госдуме рассказали о ходе рассмотрения нового бюджета
11:45
В Екатеринбурге в руках у женщины взорвался пакет
11:41
Как живут под домашним арестом убившие отца сестры Хачатурян
11:39
ГК "КОРТРОС": доверие покупателей – самое ценное, что есть у девелопера
11:34
"Занималась любовью": Бондарчук шокировала синяками на коленках
11:13
Народ шарахается от картины с Трампом
11:02
Неадекватная россиянка выкопала из могилы недавно умершую мать
10:55
Сериал "Светлана" на Первом канале расскажет о судьбе дочери Сталина
10:52
Меган Маркл и принцу Гарри предсказали рождение уродца
10:43
Эннио Морриконе разнес современных музыкантов
10:33
Во Владивостоке грузовик снес мост
10:19
Ученые нашли способ затормозить старение мозга
10:18
"Рядовая история": Боярский сравнил Кокорина с Д'Артаньяном
10:16
Избиение Порошенко попало на видео
10:11
Трамвай насмерть сбил женщину в Москве
10:01
Неузнаваемая Пугачева выглядит моложе Баскова
09:55
Знаменитая актриса устроила дебош в самолете
09:45
"Верю в чудо": перед смертью актер из "Глухаря" оставил тайное письмо коллегам
09:39
Пиво исчезнет из-за глобального потепления
09:22
Малолетняя дочь Панина потрясла россиян своим запретным занятием
09:15
Это еще цветочки: раскрыт секрет подарка Путина для Меркель
09:07
На трассе под Москвой произошло смертельное ДТП
09:01
В Кремле покажут гала-концерт звезд балета "Майя Плисецкая. Посвящение"
08:38
Основатель Microsoft умер в 65 лет от рака
08:35
Хлебнувший Порошенко угрожает России украинской авиацией
08:33
Матери стало стыдно за Лизу Боярскую
08:26
Внучка Елизаветы II закатила истерику на свадьбе из-за беременности Меган Маркл
21:58
Какая опасность поджидает скрывающихся Скрипалей после отравления
21:55
Названа смертельная опасность пищевых добавок
21:55
Сообщение врача шокировало беременную Тодоренко
21:48
Жасмин не находит себе места из-за болезни сына
21:40
Неожиданный поворот в сюжете сериала "Возвращение в Простоквашино"
21:35
Террористы угнали самолет с пассажирами
21:31
В Москве иномарка упала со второго этажа парковки
21:24
"Дневник куртизанки": откровенная биография Волочковой взбудоражила народ
21:20
Любителям секса поставили неутешительный диагноз
21:19
В Сибири воспитатели детсада протыкали детям язык
21:12
Фильм "Праздник" довел Джигурду до бешенства
21:05
В Череповце умер принц Нигерии
20:58
Под Волгоградом зверски забили женщину на глазах у детей
20:52
В Удмуртии три гомосексуалиста надругались над другом
20:42
Принц Гарри в дырявых ботинках оконфузился на свадьбе
20:41
Сбежавшая от Фадеева красотка с декольте до пупа попросила о помощи
20:40
В Татарстане молодой человек жестоко расправился с бабушкой
20:23
Жуткая авария унесла жизнь тагильчанина
20:13
"Обещал развестись": любовница раскрыла планы Марьянова перед смертью
20:13
Из Дворца бракосочетания в Тюмени эвакуировали людей
20:09
Секс с неандертальцами помог человечеству выжить
19:48
Жительница Омска сбила пенсионера на пешеходном переходе
19:46
Турчак потребовал не выпускать на экраны фильм "Праздник"
19:36
Жителей Нижнего Новгорода потряс страшный пожар
19:28
Стала известна дата свадьбы Сергея Шнурова
18:53
Кокорин сел в тюрьму на 2 года после возмущения Путина
18:48
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 октября 2018 года
18:36
"Стена позора": Рудковскую пристыдили за самолюбование
18:23
Театр им. Наталии Сац покажет балет "Путешествие Гулливера"
18:16
Городской мюзикл "Маяковский" поставили в "Театре Луны"
18:06
Раку перекрыли кислород
17:58
Отчаявшаяся Седокова объявила голодовку
17:51
Сенсационные подробности из жизни "отравителя" Скрипаля Петрова
17:41
Лукашенко крепко врезал беспредельщику Порошенко
17:40
В московском метро произошел сбой
17:32
Фадеев бесцеремонно отказался от участия в шоу "Песни"
17:29
Горячий жених довел маму Бузовой до приступа
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Урока мне хватит": госпитализированный Стас Пьеха сделал заявление
"Бейте нас!": мать Кокорина закатила истерику Малахову
Пугачеву ткнули носом в грязные измены Галкина
"Обещал развестись": любовница раскрыла планы Марьянова перед смертью
Цымбалюк-Романовская резко высказалась о своем уголовном сроке
Внучка Елизаветы II закатила истерику на свадьбе из-за беременности Меган Маркл
Шоу-бизнес

Преобразившийся сын-фрик Яковлевой развлекся на камеру с двумя кисками

Денис Шальных. Фото: instagram.com/moonmoon2odd
25-летний Денис Шальных продолжает привлекать внимание общественности. На сей раз наследник прославленной актрисы Елены Яковлевой опубликовал короткое видео, на котором танцует с двумя кисками.

Продолжение: Без трусов и в шубе: стареющая Волочкова выставила свои прелести
прочитано 11672 раза

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram, в приложении Stories Денис Шальных выложил короткое видео, на котором запечатлен танцующим в компании двух пушистых домашних животных. Держа подмышкой кошек, 25-летний сын актрисы Елены Яковлевой отплясывает под зажигательный ритм.

ПО ТЕМЕ

Сын-фрик Яковлевой после операции стал красавцем

Покалеченный сын-фрик Яковлевой: "Не кидайте в меня мусором"

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Елена Алексеевна Яковлева

Елена Алексеевна Яковлева актриса

Самое интересное, что кискам явно нравится компания брутального Дениса – пушистые любимцы не пытаются вырваться из сильных татуированных рук мужчины. Наоборот, они спокойно висят вдоль тела Шальных и вальяжно смотрят по сторонам.

В Сети бурно отреагировали на публикацию Шальных. Подписчики посмеялись, а некоторые обратили внимание на внешность Дениса. Отметим, что он отрастил бороду и сменил прическу. По мнению фанаток, эти изменения сделали внешность Шальных мягче, а глаза выразительнее.

Фото: instagram.com/moonmoon2odd

Напомним, что весной Денис пережил личную трагедию. У него умер любимый питомец. Сын Яковлевой опубликовал короткое видео, на котором запечатлел голову черной собаки. Мужчина гладил ее, при этом явно был слышен всхлип. Судя по металлическому столу, на котором лежал четвероногий любимец, Шальных заснял момент усыпления.

Не секрет, что Денис обожает животных, а в детстве мечтал стать ветеринаром, чтобы спасать зверей. Впрочем, свою жизнь он связал с детьми. По некоторой информации, Шальных работает воспитателем в "Школе Росатома".

Автор: Наталья Аряева16 октября 2018, 11:47
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шокирующие фото сына Елены Яковлевой

567

комментарии

Политика

Избиение Порошенко попало на видео
Лукашенко крепко врезал беспредельщику Порошенко
Кремль оценил странные заявления Трампа о Путине
Страшные тайны: комик во власти Михаил Евдокимов

Шоу-бизнес

Орлова вывалила грудь ради спасения истекающего кровью Хабиба
Собчак причастна к расставанию Матильды и Шнура
"Силикон лопнет": Пынзарь из "Дома-2" возмутила снимком в тесном купальнике
Кончаловский наконец-то предъявил публике веселую дочь

Проишествия

Опубликована предсмертная записка актера из "Глухаря"
28-летнюю модель жестоко расстреляли в собственной машине
Подробности гибели в СИЗО актера из "Глухаря"
Как падали "Союзы"

Lifestyle

Сериал "Светлана" на Первом канале расскажет о судьбе дочери Сталина
Фильм "Праздник" довел Джигурду до бешенства
Агутин спелся со Шнуровым: вышел клип "Какая-то фигня" (видео)
Монтсеррат Кабалье скончалась после долгой борьбы с раком
Шоу-бизнес

Малолетняя дочь Панина потрясла россиян своим запретным занятием

Актер выложил неоднозначное фото
Шоу-бизнес

Внучка Елизаветы II закатила истерику на свадьбе из-за беременности Меган Маркл

Знойная красотка дважды испортила праздник принцессе
Шоу-бизнес

"Занималась любовью": Бондарчук шокировала синяками на коленках

Молодой любовник, видимо, доводит красавицу до исступления

Шоу-бизнес

Миддлтон попала в больницу после известия о беременности Маркл

Женщину заметили возле роддома

Гороскоп

Раскрыт коварный план грезящего о войне Порошенко
Какая опасность поджидает скрывающихся Скрипалей после отравления
Астрологический прогноз с 15 по 21 октября 2018 года
Барановская не может отказаться от Аршавина

Фоторепортажи

Беременная Меган Маркл упала на колени перед старухой
Было бы 56: душераздирающее обращение вдовы к Хворостовскому
Как изменился больной раком Юдашкин
Затмить кумира: как двойник Анджелины Джоли покоряет мир

Спорт

Жесткое падение на тренировке Загитовой (видео)
"Рядовая история": Боярский сравнил Кокорина с Д'Артаньяном
Мамаев вцепился в последний шанс избежать тюрьмы
Неожиданный поворот в деле Кокорина и Мамаева

Регионы

Санитары жестоко поиздевались над психбольным (видео)
Военный пенсионер убил жену на глазах маленьких сыновей
Самолет с пассажирами потерпел аварию в Якутске (видео)
Кокорин сел в тюрьму на 2 года после возмущения Путина
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru