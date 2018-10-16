Преобразившийся сын-фрик Яковлевой развлекся на камеру с двумя кисками
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram, в приложении Stories Денис Шальных выложил короткое видео, на котором запечатлен танцующим в компании двух пушистых домашних животных. Держа подмышкой кошек, 25-летний сын актрисы Елены Яковлевой отплясывает под зажигательный ритм.
Самое интересное, что кискам явно нравится компания брутального Дениса – пушистые любимцы не пытаются вырваться из сильных татуированных рук мужчины. Наоборот, они спокойно висят вдоль тела Шальных и вальяжно смотрят по сторонам.
В Сети бурно отреагировали на публикацию Шальных. Подписчики посмеялись, а некоторые обратили внимание на внешность Дениса. Отметим, что он отрастил бороду и сменил прическу. По мнению фанаток, эти изменения сделали внешность Шальных мягче, а глаза выразительнее.
Напомним, что весной Денис пережил личную трагедию. У него умер любимый питомец. Сын Яковлевой опубликовал короткое видео, на котором запечатлел голову черной собаки. Мужчина гладил ее, при этом явно был слышен всхлип. Судя по металлическому столу, на котором лежал четвероногий любимец, Шальных заснял момент усыпления.
Не секрет, что Денис обожает животных, а в детстве мечтал стать ветеринаром, чтобы спасать зверей. Впрочем, свою жизнь он связал с детьми. По некоторой информации, Шальных работает воспитателем в "Школе Росатома".
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