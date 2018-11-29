Галкин сделал интимную стрижку и побрил грудь перед сексом с бабушкой

Когда Максим Галкин был еще в состоянии сперматозоида, Алла Пугачева уже успела развестись с первым мужем и родить дочь Кристину. Но 27-летняя разница в возрасте юмориста и певицу не смущает. И сегодня они занимаются сексом как ненасытные подростки!

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