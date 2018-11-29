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Имеющий 15-летнего сына Костюшкин стал дедом

Стас Костюшкин. Фото: www.globallookpress.com
Бывший участник дуэта "Чай вдвоем" Станислав Костюшкин сообщил радостную новость. Популярный исполнитель, по его словам, стал дедушкой.

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О прибавлении в семействе Стаса Костюшкина стало известно благодаря публикации артиста, которую он сделал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Певец написал: "Так получилось , что я стал дедушкой . Мой сын Олаф родил( Джек Рассел терьер). Есть прекрасные девчули от него (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".

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Станислав Михайлович Костюшкин

Станислав Михайлович Костюшкин певец, поэт, бывший участник группы "Чай вдвоем"

Популярный исполнитель выложил две фотографии щенков. Многочисленные подписчики пришли в восторг от милых созданий, а некоторые и вовсе выразили желание забрать малышей себе. "Продайте мне щенка", "это просто бомба, а не собака. Зажигалка, во всех смыслах. Лучше друга и не найти. Сама являюсь хозяйкой Джека. Обожаю ее с самого первого дня. А если из всей семьи, она выбрала вас, это 100%любовь на всю жизнь", "Девчули красотки", "Какая зайка", "Вот откуда выражение – "спать без задних ног "!" – прокомментировали очарованные собаками поклонники.

Отметим, что всерьез становиться дедушкой Стасу Костюшкину пока рано. В третьем браке артист воспитывает малолетних сыновей Богдана и Мирона. От предыдущих отношений у Костюшкина есть 15-летний сын Мартин.

Интересно, что среди комментаторов нашлись и те, кто предложил отдать одного из щенков коллеге Стаса Алексею Воробьеву. На днях популярный исполнитель потерял любимого друга – корги Элвиса. Пес умер в результате пневмонии. Убитый горем Алексей Воробьев обнародовал видео, на котором еле сдерживает рыдания, и объяснил, что сделал это для того, чтобы посмотреть этот ролик, когда в следующий раз решит завести собаку.

Автор: Наталья Аряева29 ноября 2018, 10:46
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