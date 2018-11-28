Шепелев заставил известного певца обнародовать унизительную правду

Солист группы "Доктор Ватсон" Виктор Щедров и его семья стали героями программы "На самом деле" Первого канала. Певец поведал зрителям запутанную семейную историю.

Артист и его супруга Елизавета Борисенок ранее уже были героями шоу. Супруга уличила музыканта в неверности, а после узнала, что у Виктора были отношения с ее сестрой Елизаветой. После того, как этот факт получил огласку, их брак распался, теперь супруги живут отдельно.

Однако под нажимом команды ведущего Дмитрия Шепелева, Щедров и Борисенок вновь появились на экранах. Телевизионщикам показалось, что Елизавета и ее мать Ольга Нарбутис совсем не похожи, они засомневались в их родстве. Женщин заставили пройти ДНК-тест. "Вероятность того, что Ольга Александровна Нарбутис и Елизавета Константиновна Борисенок являются матерью и дочерью составляет 0%", — огласил результаты исследования Дмитрий Шепелев.

Выяснилось, что у Ольги была подруга Светлана, которая и родила Елизавету. Женщина не хотела заниматься воспитанием девочки и сбежала. После Нарбутис вышла замуж за отца Борисенок – Константина и удочерила малышку.

"Я была свидетелем на свадьбе, но он был ко мне неравнодушен. А подруга моя хотела учиться, путешествовать, куда–то ездить. Он ушел ко мне, забрал Лизу. Оформили документы, она стала нашей дочерью", – призналась Ольга.

Елизавету смутил тот факт, что родные много лет скрывали от нее правду. Она попросила подробнее рассказать о личности своей биологической матери. Выяснилось, что ею является ее крестная Светлана. Она также появилась в студии.

Настоящая родительница Борисенок, сообщила присутствующим, что не хотела раскрывать унизительную правду о своем прошлом. После рождения наследницы она отправилась на поиски лучшей жизни в США, однако там у нее ничего не получилось.