С груди перекошенной Ани Лорак сползло платье

Певица Ани Лорак сняла клип на свою новую песню "Сон". Для съемок популярная исполнительница выбрала чрезвычайно откровенный наряд.

Недавно Ани Лорак презентовала новую песню под названием "Сон". Многие слушатели сочли, что композиция отражает события из частной жизни певицы, переживающей, по некоторой информации, развод с мужем Муратом, которого сняли в караоке-клубе с другой женщиной.

Сейчас исполнительница сняла клип на трек. Для съемок артистка выбрала длинное платье с головокружительным декольте. О том, как проходила работа, поведала сама Ани Лорак, опубликовав видео на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Съемки клипа на песню #сон. Было очень интересно пообщаться. Совсем скоро увидите результат нашей работы", – пообещала певица.

В определенный момент в ролике видно, как Ани Лорак состроила гримасу, вовремя поймав съехавшее с груди платье. Многочисленные поклонники высказались относительно наряда и песни в целом. "Самая красивая певица!", "Шикарна", "Я уже смотрел ты классная (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Жду с нетерпением этот шедевр! Трогательную историю хрупкой и такой сильной девушки!", "С нетерпением ждем клип. Очень интересно", – отреагировали пользователи Сети.

Ранее блогер Лена Миро раскритиковала Ани Лорак за чрезмерную сексуальность. По ее мнению, таким образом певица хочет доказать мужу и всем остальным, что она привлекательна. "У нас женщина, которой изменили, бросается панически доказывать свою сексуальную востребованность. В ход идут откровенная одежда, каблуки, боевой раскрас, абонемент в финтес-клуб (наконец-то!), пластические операции. Так женщина, которой изменили, пытается объяснить миру, что с ней – все в порядке, что она пригодна к сексуальному употреблению", – высказала свое мнение Лена Миро.