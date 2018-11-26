"Насквозь фальшива": Брежневу уличили в обмане

Скандальный блогер Лена Миро обрушилась с критикой на певицу. Она назвала Веру Брежневу "пожилой женщиной трудной судьбы".

Миро задалась вопросом о том, почему ряд женщин любит эту исполнительницу. По ее словам, многие из них чувствуют в певице "свою, но только ту, которая, по их мнению, пробилась в дамки".

"Дамка Вера – мать, а еще она замужем за старым и богатым продюсером. Продюсером, которого Вера долго и сознательно уводила из семьи, и добилась-таки своего!", – порассуждала блогер. Кроме того, она считает, что "Брежнева, как и ее поклонницы", насквозь фальшива.

Лена Миро выложила фото Брежневой, сделанное несколько дней назад на вручении музыкальной премии. Для сравнения она опубликовала и снимок из Instagram певицы.

"Как вам контраст между пожилой женщиной трудной судьбы и юной, жизнерадостной красавицей?.. Ну, не может женщина, цинично разбивающая семью, в которой – куча детей, быть доброй. Как не может женщина со старым, изможденным лицом быть красивой", - написала блогер.

Пользователи Instagram отметили, что исполнительница, судя по внешнему виду, не в лучшей форме. "Верун заметно сдает", "Что-то плоховато и грустновато выглядит", "Да, на других фото она – кукла, а тут, прямо скажем, не очень", "Сильно постарела, уже нужен пластический хирург", – прокомментировали пост Миро фолловеры.