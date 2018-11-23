Откровенное видео из прошлого Веры Брежневой появилось в Сети
На кадрах Вере 20 лет. Молодая и сексуальная артистка позирует перед камерой в откровенных нарядах. "16 лет на сцене. Столько событий и воспоминаний, но первые – самые памятные кадры с кастинга совсем смешные, поэтому лучше поделюсь этим видео", – написала звезда.
Клип был снят в 2002 году и стал настоящим хитом. Смотря ролик, поклонники не поверили своим глазам: по их мнению, годы не отразились на внешности знаменитости. "16 лет прошло, а выглядишь потрясающе", "А вы не меняетесь", "Вы – эталон красоты", "Ты великолепна, но сейчас еще лучше стала", – прокомментировали видео подписчики.
Напомним, певица воспитывает двух дочерей: 17-летнюю Соню и восьмилетнюю Сару. Три года назад Вера Брежнева вышла замуж за продюсера Константина Меладзе.
Летом поклонники обеспокоились состоянием здоровья исполнительницы. Брежнева опубликовала в августе снимок, заставивший россиян заволноваться. По их мнению, звезда слишком сильно похудела. Фолловеры призвали Веру покончить с диетами и больше не сбрасывать килограммы.
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