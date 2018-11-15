Покалеченная Кравец отправилась в травмпункт после стычки на канале

Алене Кравец катастрофически не везет. Ей уже трижды доставалось от собственного муж, а теперь и посторонний мужчина добавил синяков и ссадин. "Дни.ру" рассмотрели следы схватки на звездном теле..



"Со съемок программы "Бузова против Бородиной" телеканала ТНТ я должна была уйти чуть раньше, поскольку спешила на другой эфир, – рассказала Алена в эксклюзивном интервью "Дни.ру". – Но на выходе из павильона увидела странного мужчину. Он меня схватил за локоть – мол, надо серьезно поговорить".

"Я стала кричать, а он приговаривал: "Я друг такой-то артистки. Вы зачем разместили ее фотографию? Вам не стоит ее обижать, иначе будете иметь дело со мной", – плачет Кравец. – Обернулась, а артистка эта стоит сзади. Я вырвалась, побежала в дамский туалет, пыталась закрыться там. А они – за мной! Я держала дверь, пока они ее тянули с другой стороны, даже сломала ноготь".





В итоге звезда, имя которой Алена до суда не хочет называть, и ее бесстрашный защитник одержали-таки верх над хрупкой Аленой. "Она впилась в меня когтями, отняла у меня мой телефон, чтобы удалить какой-то якобы компромат на нее. А потом толкнула меня, бок ноет до сих пор, – ревет Кравец. – В итоге я была вынуждена поехать в травмпункт – мало ли что, ведь у меня нежная кожа. Сегодня пойду в полицию писать на заявление о нападении".





"Думаю, эта девушка или завидует мне, тому, что я живу на Рублевке, являюсь желанной гостьей на всех телеэкранах, – говорит Кравец. – Или, может быть, она положила глаз на моего мужа – недавно на модном показе так призывно ему улыбалась. В любом случае, ее происками займутся правоохранительные органы. Так вести себя нельзя. А тем более, нападать на человека!"