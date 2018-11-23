Актриса Яна Поплавская борется с болезнью

Яна Поплавская обратилась к общественности. Популярная актриса призналась, что борется с болезнью.

Каждая минута Яны Поплавской буквально расписана. Артистка не только снимается в кино, но и принимает участие в различных телевизионных шоу, передачах, ведет авторскую колонку на одном из сайтов, посвященных родителям и их детям.

Подчас в таком бешеном ритме жизни организм может дать сбой. Вот и Яна призналась, что заболела. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram актриса опубликовала забавную картинку и написала: "Чтобы всем стало немного теплее. А тем, кто болеет, пусть будет веселее! Четвертый день борюсь с болезнью и выигрываю!"

Многочисленные подписчики пожелали скорейшего выздоровления артистке. "Чай с лимоном и медом, лучшее лекарство от всяких вирусов", "Яна, выздоравливайте. Хорошего настроения", "Обнимаю, чтобы стало теплее!", "Яночка, посылаю Вам долечку своей энергии и любви. Болезнь пойдет на спад, поверьте", "Выздоравливайте, пусть все будет замечательно", – прокомментировали публикацию Поплавской поклонники.

Ранее актриса поделилась с фанатами архивным фото. На снимке Яна совсем юная, с родителями и старшим сыном Климом. "Папа называл меня маленькой мамой. На этом фото мне 18, а Климуше семь месяцев. Папа любил его с какой-то невозможной нежностью и трогательностью, до слез. А на ночь читал сказки, но слушали мы эти сказки вдвоем. Спасибо, что ты был с нами..." – написала Поплавская.