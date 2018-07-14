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Поплавская раздает вещи умершего Тихановича

Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов
"Малиновки заслышав голосок", "Завiруха мяце завiруха", "Счастливый случай" – песни прославленного белорусского дуэта Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича знают и любят, кажется, во всех странах бывшего СССР. Каждый год эта музыкальная семья выступала на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". Но в 2017-м Тиханович ушел из жизни. И сегодня на сцене Летнего амфитеатра Поплавская участвует в концертах с дочерью Анастасией. В день рождения Александра Тихановича, когда ему исполнилось бы 66 лет, с его вдовой и наследницей встретился корреспондент Dni.Ru.
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"Про меня часто говорят: "Это же дочь Поплавской и Тихановича!" – улыбается Анастасия. – Но меня это не обижает, отношусь к этому как к данности. Я тоже выступаю, хотя сравнивать нас не вполне корректно – у них был творческий дуэт, совершенно в другое время возникло их творчество".

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"Уход папы стал тяжелым испытанием для всей нашей семьи, – продолжает Настя. – Но с божьей помощью мы учимся справляться  с этим, как в жизни, так и на сцене. Оставлять ее мама, кстати, не думала, когда осталась одна. Ведь для нее это не просто род деятельности, а образ жизни, без сцены она не смогла бы. Родители при помощи своей профессии всегда служили людям, и мама знает, что должна это делать и дальше".

Правда, сразу после смерти мужа Ядвигу Поплавскую ждал серьезный удар. Композитор Эдуард Ханок запретил ей использовать музыку пяти своих песен ("Малиновки заслышав голосок", "Я у бабушки живу", "Завіруха", "Счастливый случай", "Вы шумiце, бярозы"), потребовав, как писали, за их использование 25 тысяч долларов. У и без того скромно живущей семьи сразу после похорон Тихановича таких денег не нашлось.

Сегодня, слава богу, все тяжбы, разбирательства и обвинения в прошлом. "Конкретно с правами на исполнение этих песен со сцены больше вопросов нет, – пояснила Анастасия Тиханович. – Причем деньги мы никому не платили. Вопрос решила третья сторона".

С Мариной Капуро за кулисами Летнего амфитеатра в Витебске. Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов

После Александра Тихановича осталось много костюмов, музыкальных инструментов. Они могли бы стать экспонатами мемориальной квартиры или музея истории музыкальной культуры. "Но мы пока это не обсуждали, – признается Настя. – Просто папа был очень скромным человек, не любил шумихи вокруг своего имени, не ждал похвал. Поэтому увековечивание его в материальном плане не совсем соотносится с его сущностью. Но улицу в его родном Минске может, и можно было бы его именем назвать. Хотя мне важнее, чтобы он продолжал жить в памяти и сердце людей".


И Ядвига Поплавская в разговоре с корреспондентом Dni.Ru призналась, что хотя ее муж и достоин музея, но пока про это серьезно не думает. "Гитару Саши я отдала своему племяннику на память, – пояснила артистка. – А один из многочисленных красивых костюмов мужа взял в свою коллекцию историк моды Александр Васильев".

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Автор: Феликс Грозданов14 июля 2018, 20:51

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