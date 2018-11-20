Виктория Боня показала свои прелести новому возлюбленному

Виктория Боня с удовольствием демонстрирует свои прелести новому возлюбленному. Занятия спортом модель превратила в соблазнительное шоу.

Телеведущая и бывшая участница телепроекта "Дом-2" отдыхает на Мальдивах. Боня, судя по всему, отлично проводит время в компании нового возлюбленного Марко. Молодой человек запечатлел Викторию во время занятий спортом: модель лишь качала шею, но выглядело это весьма эротично.

"Марко поймал меня в тот момент, когда я качала шею у бассейна. Хотите красивый контур лица? Тогда спорт для шеи никто не отменял", – подписала снимок телезвезда.

Напомним, 38-летняя модель спровоцировала слухи о новом романе. Фотографии и видео Боня выкладывает в Instagram, на некоторых из них она в компании симпатичного брюнета.

Как выяснилось, партнер Бони – 27-летний Марко Ферреро. Итальянец – модель и постановщик дизайнерских шоу. Виктория упорно хранит молчание о своих отношениях с Марко, хотя поклонники буквально засыпали ее вопросами.

Напомним, телеведущая жила в гражданском браке с Алексом Смерфитом, от которого родила дочь Анджелину. После расставания с ним у Бони был роман с нефтяным трейдером из Франции Пьером Андюраном. А в сентябре Виктория заявила, что встречается с Алленом Джеффри Бейером. Модель заверяла, что с бизнесменом из Лос-Анджелеса у них "все серьезно", пишет Cosmopolitan.