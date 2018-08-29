Табаков спас известного актера от страшной смерти

Олег Табаков стал вторым отцом для известного актера Александра Мохова. Режиссер спас артисту жизнь, не позволив ему отправиться в деловую поездку.

Александр Мохов дважды оказывался на волосок от смерти. В одном случае его спас известный актер и режиссер Олег Табаков. Он не освободил артиста от гастролей – и тем самым продлил ему жизнь.

Мохов стал героем очередного выпуска передачи "Судьба человека" на телеканале "Россия 1". Александр снял документальный фильм о Табакове к 75-летию своего учителя и наставника. После фильма осталось много неиспользованного материала. Об одном случае актер рассказал в гостях у Бориса Корчевникова.

Александр признался, что в его семье все мужчины сидели, да и сам он лишь чудом избежал тюрьмы. В лихие 90-е Мохову пришлось вместе с друзьями заняться бизнесом – денег катастрофически не хватало. Купили две цистерны спирта, чтобы продать в Чехии. Они должны были лететь туда втроем, но Александру запретил ехать Табаков – театру предстояли гастроли в Сургуте. Мохов обиделся, но не пошел против воли шефа. А пока актер был на гастролях, его партнеров по бизнесу застрелили. Сегодня Мохов благодарен Табакову за то, что тот вовремя появился в его жизни и спас от смерти. После этого случая актер стал называть Олега Павловича вторым отцом.

Не менее страшный случай произошел с артистом в конце 80-х. Во время спектакля актер неудачно повис в петле. Зрители решили, что Александр так хорошо вжился в роль. Однако коллеги по сцене вовремя заподозрили неладное и сняли артиста. За кулисами Мохова откачали, он вернулся на сцену и доиграл спектакль.