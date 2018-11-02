Мать потеряла Анну Семенович

Узнав, что Анна Семенович в больнице, мать начала ей названивать. Однако та была на съемке, не смогла ответить, и женщина, не дозвонившись, всерьез испугалась и впала в истерику.

На днях в СМИ появилась информация, что Анна Семенович попала в больницу. Об этом сообщила сама артистка, опубликовав в приложении Stories видео, на котором показала, что ей поставили капельницу. Певица пояснила, что подхватила "какой-то вирус". "Но болеть никак нельзя, завтра уже съемки. Есть один день, чтобы быстрее выздороветь. Вся на витаминах, морсах и капельницах. Капают мне противовирусные препараты", – сообщила Семенович.

Сейчас история получила продолжение. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анна опубликовала видеообращение. Артистка решила опровергнуть слухи о госпитализации и все те ужасы, которые муссируются в Сети. "Мои дорогие подписчики, я жива-здорова и ни в какой я не больнице", – объявила артистка.

Далее Семенович рассказала, как на волне слухов мама ее потеряла и очень испугалась. "Сегодня, когда я была на съемке с утра, мне десять раз позвонила мама. Но так как я была на съемке, не могла ответить. Она дико перенервничала. Когда я ей перезвонила, она рыдала, потому что по телевизору она увидела информацию, что я лежу в больнице, чуть ли не в реанимации", – рассказала Анна Семенович.

В заключение артистка попросила журналистов внимательнее проверять информацию и беречь родителей артистов. О своем состоянии певица рассказала: "Я просто простыла. Я просто вчера делала капельницу, чтобы не разболеться. И она на самом деле мне очень помогла, сегодня я уже в рабочем режиме. Вот сейчас даже на уроке вокала нахожусь!" – похвасталась сексапильная исполнительница. Анна Семенович поблагодарила за заботу, пообещала новых песен и дала понять, что снимается для новогодних программ.