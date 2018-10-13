"Получаю удовольствие от процесса": Семенович в неглиже раскрыла секрет

Фигуристка, актриса, ведущая и певица Анна Семенович, помимо тех талантов, которые позволяют ей строить успешную карьеру, обладает еще и весьма выдающимися внешними данными. Об этом она часто напоминает своим подписчикам в Instagram, выкладывая туда откровенные фотографии.

На очередном снимке, появившемся в Сети, Анна Семенович предстала перед зрителями лежащей на кровати в одном халатике. Однако такой легкомысленный наряд не стал для нее помехой, чтобы поговорить о важном.

Так, ведущая раскрыла секрет своей успешной жизни. "У меня много целей впереди, но я стараюсь не цепляться за результат, я получаю удовольствие от самого процесса (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – призналась она.

"Каждый шаг в этой жизни я делаю с любовью , наслаждаясь своим Миром!!! Своим внутренним Миром, а остальное просто декорация для моей реализации и удовольствия 🙌🏻 Всем хорошего дня и приятных декораций ☀️", – добавил актриса.

Впрочем, подписчики обратили больше внимания не на слова, а на откровенное фото Анны Семенович. Признания в любви посыпались от поклонников как из рога изобилия. "Давай,Уже Начнем Встречаться", "Я Готов С Тобой ююна Все", "Ниче так", "ШИКАРНА 🤤", "Краса😍👏", – красноречиво и изобретательно осыпали красотку комплиментами сетевые кавалеры.

Впрочем, нашлись и те, кто решил напомнить Анне Семенович о неумолимой поступи времени. Дескать, годы идут, часики тикают, а заветного ребенка все нет и нет. "И старееешь,Анечка! Думай так,не думай...факт остается фактом– стареешь и одинока!", "Рожать тебе надо) не молодая уже)", – поделились своими ценными мыслями желчные комментаторы.