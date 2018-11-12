Бузова приготовила страшную месть

Розыгрыш автомобиля в Instagram Ольги Бузовой окончился скандалом. На телеведущую подали заявление в полицию, обвинив в мошенничестве. Звезда пообещала страшно отомстить заявителям.

Автомобиль Mercedes-Benz Е-класса Ольга Бузова разыгрывала в своем Instagram в сентябре. По правилам блогеры должны были заплатить от 50 до 100 тысяч рублей за участие, а взамен получить около 150 тысяч настоящих подписчиков. В итоге набралось 150 спонсоров и 12 миллионов рублей.

Машину действительно получила 3 октября Любовь Теолани из Владимирской области. Однако другая участница гива подала заявление в главное следственное управление МВД. Кристина Щъркова из Краснодара обвинила Ольгу Бузову в мошенничестве – она подробно описала, как перечислила 100 тысяч рублей на карту и стала жертвой аферы. По заявлению блогера назначена проверка.

Адвокат Ольги Бузовой Сергей Жорин заявляет, что никаких нарушений со стороны телеведущей не было. По его словам, полиция просто не может не принять заявление. Это действие направлено исключительно на привлечение внимания к тем людям, которые выступили с обвинением, приводит слова Жорина StarHit.

Тем временем сама Ольга грозит блогерам, которые пишут на нее заявления, страшными карами. "В этот раз я решила идти до конца и добиться справедливого наказания для того, кто умышленно раздул этот скандал и сделал все, чтобы нанести максимальный вред моей чести, достоинству и деловой репутации", – заявила Бузова. Ольга обещает добиться "справедливого наказания для виновных" и ждет встречи с ними в суде.