Обалдевший Солнцев вывалил детородный орган перед скукоженными бабками

Рустам Солнцев обожает пиар и шумиху. Его медом не корми – дай влезть в какой-то скандал. За что и поплатился.

Солнцев ведет блоги в разных изданиях. И от бывшего участника "Дома-2" на орехи достается то Волочковой, то Бузовой, то Киркорову, то Абрикосову. В очередной колонке он прошелся по своему однофамильцу Гогену Солнцеву - такому же бывшему герою реалити-шоу. А заодно и по его престарелой жене Кате, обозвав обоих "бабками". Рустам думал, что эксцентричная пара, тоже готовая за пиар продать мать родную, все проглотит.

Они – да. А вот знаменитые пранкеры Братья Гавс всех переиграли. Они здорово развели Рустама, чего он, конечно, не ожидал. Братья зарегистрировались в мессенджере WhatsApp, поместив в профиль фотографию Гогена Солнцева. И стали писать Рустаму. Мол, ты обалдел? Что ты себе позволяешь? Как ты можешь нас оскорблять?

Рустам стал оправдываться и закидывать "Гогена" голосовыми сообщениями. При этом счастливо женатого экс-участника "Дома-2" он почему-то называет "зайчиком", "моей девочкой". "А ты думаешь, что я вас должен всерьез воспринимать? – спрашивает Рустам. – Славить вас и говорить, какие вы *** (ошеломительные. – Прим. ред.)? Зая, вы смешные. Ты же этого хотел или чего? Ты же не считаешь, что вас и всю эту историю кто-то воспринимает всерьез. Хотя мог бы поблагодарить, что хоть один приличный человек о вас высказался".

Братья Гавс хотели доказать, что оба Солнцева пиарятся на всякой грязи, и от имени Гогена пригрозили Рустаму иском о защите чести и достоинства. Мол, Катя плачет от его оскорблений. "А что вы в иске укажете? Что я вас бабками назвал? – смеется Рустам. – А вы кем выглядите? Ты хочешь сказать, что кажешься мужиком? Ты же специально делаешь свой стиль утрированно женским. И получается такая немолодая женщина, накрашенная и в завивке, которая сидит и хабалит. А Кате – привет. Она мне нравится, хотя и бабушка уже. Бабка, как говорится в просторечии. И тут нет никакого оскорбления".

Видимо потому, что Катя ему нравится, а Гогена он считает "своей девочкой", Рустам в следующем сообщении отправил фотографии своего мясистого члена. "Это вам с Катей от меня, – пояснил Рустам. – Самое дорогое послал вам Катюней. А то вы больно уж скукоженные обе". Теперь прелести Рустама стали всеобщим достоянием...