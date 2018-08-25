"Не смеши своей спичкой": Солнцев померился достоинством с другом Лободы

Когда в Интернете появились порнографические снимки певца Макса Барских, вывалившего на камеру все, чем наградила природа, поклонники бились в истерике. А шоумен Рустам Солнцев только глумливо хмыкнул: "Ну и чем этот пацан гордится? Спрятал бы свою спичку и не смешил народ. Вот если я покажу, чем богат, все обалдеют!" Корреспондент Dni.Ru захотел лично убедиться, что любитель хайпануть Солнцев не болтает напрасно, и подошел к шоумену с линейкой.



Без трусов Рустам, конечно, выглядит более масштабно, что ли, более внушительно. Одетый, он так эффектно не смотрится. Такую мощь еще поискать! Даже страшно представить, во что вырастает эта зверюга в беспокойном состоянии.

Не даром же в тусовке о Солнцеве так и говорят: "У него там пожарный шланг". Причем восхищались размерами такой величины народные и заслуженные артисты, что не верить им нельзя.

Хотя сам Солнцев скромно предпочитает гордиться противоположной стороной своего тела. Мол, там у него все идеально. Но это уже – только для избранных. Туда корреспондент Dni.Ru с инспекцией допущен не был.

Макса Барских, конечно, жалко. Он хоть и целовался взасос с главной эстрадной дивой наших дней Светланой Лободой, хотя и пел с ней дуэтом, но после того, как Солнцев снял исподнее, как-то померк и сник.

Теперь ждем баттл Рустама Солнцева и Алекса Малиновского. Последний, напомним, признался в интервью Dni.Ru: "Вы хотите узнать размер моего "дружка"? Я его линейкой мерял, честно скажу, но вот у других не было возможности – так что не с чем сравнивать. Да и желанием как-то не горю. Но слухи до меня доходят, что мой агрегат даже больше, чем у Киркорова. И что я в этом плане – лучший в шоу-бизнесе. Но тут подтвердить или опровергнуть ничего не смогу – тем более, на святое, на королей, я посягать не могу. Но главное – не размер, а умение. И, смею вас уверить, на мое причинное место никто никогда не жаловался, все только восхищались, радовались".