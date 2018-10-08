Беременная Бледанс под мухоморами рассказала о трудном выборе

Артистка удивила фолловеров очередным фото на своей страничке в Instagram. Эвелина снялась в странном образе и устроила неоднозначный опрос среди подписчиков.

Бледанс сфотографировалась в Ставрополе. На снимке она сидит на белом диване под картиной с мухоморами, в открытом сарафане с фруктово-овощным принтом и головном уборе из муляжей урожая с грядки. При этом у знаменитости лицо такое, будто бы она увидело НЛО.

"Очень важный опрос‼️‼️‼️ Что выбирать 1. Много работать за большие деньги. Или 2. Все иметь и ничего не делать (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала снимок актриса. Стоит отметить, что подписчиков удивил как внешний вид звезды, так и "трудный" выбор, который она им предоставила.

"Я уж думала, это Бабкина (как купчиха!)", "Неудачное фото", "Стареющая тетка. И ведущая себя смешно", "Дурацкий опрос", "Глупый вопрос", – прокомментировали пост пользователи соцсети. Также поклонники поинтересовались, как протекает беременность Бледанс.

Напомним, Эвелина сделала экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) в присутствии съемочной группы телешоу "Андрей Малахов. Прямой эфир". Мужчину, которого она выбрала в качестве донора генетического материала, звезда не называет. На программе стало известно, что процедура прошла успешно.