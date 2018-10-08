Похотливый Блюменкранц из "Дома-2" изменил беременной жене в общественном туалете

Любовница выла и стонала на всю уборную. Их страсть была слышна всем.

Долгое время Тата и Валерий Блюменкранц считались образцовой парой на "Доме-2". Но только после того, как пара впервые ушла с проекта, стало известно, что оба – далеко не святые. Причем выяснилось что Блюменкранц стал изменять жене еще будучи на реалити-шоу. Бывшая участница проекта Дина Корти заявила, что занималась сексом с Валерой еще в ту пору, когда его жена носила под сердцем ребенка.

"Однажды мы вместе с ним поехали в караоке, где на тот момент по выходным работал Валера, – сладко улыбается Дина. – Мы весь вечер тогда провели вместе. Я просто утонула в чувствах к Блюменкранцу. Он рассказывал, что засматривался на меня, когда я была участницей".

С тех пор они стали встречаться регулярно. "Мы танцевали при всех в обнимку. Не стеснялись никого. С Валерой даже знакома моя тетя – она специально прилетала, чтобы познакомиться с ним, я приводила ее в заведение", – сообщила Корти.

Желание близости в итоге взяло верх над разумом и влюбленные решили, что их телам пора слиться. Поскольку пойти было некуда, да похоть накрыла с головой, то любили друг другу прямо в общественном туалете, закрывшись в одной из кабинок. "Мы занимались "волшебством" прямо в караоке, в туалете, – призналась Дина. – Он находился сразу у входа, где гардероб. Причем секс был не мимолетным, а полноценным, мы уединялись там надолго".

Корти не смущает, что ее вой и стоны любви слышали все, кто заходил в уборную по нужде. Ну, что поделать, любят люди друг друга глубоко, сильно, проникновенно, с кем не бывает! "Перед этим готовились, целенаправленно ходили в магазин за средствами контрацепции. То есть делали все осознанное", – заметила Дина.

Как сообщает журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2", Корти после этого полового акта очень надеялась, что свадьбу Валеры и Таты расстроится. Но она жестоко ошиблась. И очень огорчилась. Впрочем, надежды она не теряет. "Блюменкранц относится к разряду тех мужчин, которые ходят налево. Возможно, у него были и другие любовницы", – считает Дина.