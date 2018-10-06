Гоген Солнцев показал свою прелестную крошку

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Петросян и Степаненко разводятся Интервью Эксклюзив Новости "Дома-2"

Выбор читателей

Порошина раскрыла отца своего пятого ребенка
Говорливый Нагиев втянул Первый канал в громкий скандал
Жену-старушку Гогена Солнцева похоронили
Меган Маркл затмила ожидающую еще одного младенца Кейт Миддлтон
Рудковская не смогла спрятать выпирающий живот и странные трусы
партнеры
Суббота 6 октября
Лента новостей
15:40
Елизавету II выселяют из Букингемского дворца
14:37
В сексуальной рыбачке признали певицу Валерию
12:26
Москвич избил приехавшую на вызов бригаду медиков
11:43
Дмитрий Шепелев экстренно госпитализирован в неврологию
11:17
Преданная мужем-турком Ани Лорак подала на развод
10:43
Финал шоу "Голос 60+" омрачил скандал
10:27
Страшные тайны: президент оказался каннибалом
10:01
Монтсеррат Кабалье скончалась после долгой борьбы с раком
22:04
Пышнотелая ведущая чуть не утопила помощника в прямом эфире
21:56
"К тебе мужики не подойдут": сын отчитал Орлову
21:46
Меркантильную Максакову приготовили к похоронам
21:44
"Опасались за ее жизнь": вскрылась правда о найденной дочери Пескова и Дроздовой
21:31
Кто раскачивает Крымский мост
21:29
Производителей украшений обвинили в оскорблении чувств верующих
21:16
“Прямо в машине”: Блюменкранца из “Дома-2” поймали на измене
21:15
В Башкирии водителя обвинили в смерти трех пассажиров
20:51
Под Волгоградом пенсионер устроил дома наркопритон
20:33
Бесстыдная Гагарина возмутила откровенным нарядом
20:22
Россиян напугали подорожанием водки
20:04
"Не пустил в дом": Кержаков терроризирует бывшую жену
19:41
В Удмуртии пьяный водитель наехал на автобус
19:40
Эксперты защитили "Петелинку" от Россельхознадзора
19:04
Татарстан потрясен смертельной аварией
18:28
Ловкий прием: Леру Кудрявцеву поймали на грубой фальши
18:06
Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора под угрозой срыва из-за терроризма
17:39
Басков и Киркоров подложили свинью Соловьеву
17:23
В Нижнем Тагиле пешеход попал под колеса машины
16:51
Молодая жена Преснякова пошла по стопам хитрой Пугачевой
16:44
В московском метро мигранты устроили массовую драку
16:39
"Евродону" и "Аркаиму" послали сигнал
16:38
Роскошная Кабаева раскрыла секрет похудения
16:26
Под Тверью в жутком ДТП погибли 13 человек
16:14
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 октября 2018 года
16:00
"Копытами забили": Собчак пострадала от предательства Рудковской
16:00
В Петербурге завершился Международный форум по коммуникациям Baltic Weekend
15:47
Умер снимавший Юрия Гагарина режиссер
15:20
"Синдром уходящего поезда" у женщин среднего возраста
15:20
На Крымском мосту нашли серьезные проблемы после обрушения
15:18
Володин поздравил Кадырова с днем рождения
15:18
Любовница принца Гарри оголилась ради снимка с рыбой
14:58
Одинаковы с лица: девушки стали похожими друг на друга
14:53
Что сделала седьмая Дума за два года работы
14:51
"Я благодарна за достойный развод": заявление Анастасии Костенко
14:48
"Болезнь все разрушила": Варлей рассказала об ужасной зависимости
14:45
Скончалась обездвиженная после травмы известная актриса
14:45
Театр классического балета: осень в Кремле
14:20
Звезда "Дома-2" сколотила состояние на унижении лижущих пятки рабов
14:19
Вляпавшийся в туалетную бумагу Трамп прилюдно опозорился
14:04
Совет на выходные
14:02
Известный актер потерял 12-летнюю дочь
13:41
Вышедший на свободу зэк изнасиловал восьмилетнюю девочку
13:36
Как живет лишенная конечностей известная певица
13:32
"Тебя поят и подкладывают как подстилку": Волочкову прилюдно унизили
13:22
При столкновении трех фур погибли люди
13:18
"Косяк позора": Дану Борисову подвергли публичным издевательствам
13:11
"Мосинжпроект" вошел в топ-100 крупнейших компаний России
13:07
Съедает рак: усохший Юдашкин поседел и резко сдал
12:58
Россиянина отправили в тюрьму за воспитание падчерецы ремнем
12:48
Погодина о расставании с Пимановым: Люди должны давать друг другу воздух
12:47
Олег Меньшиков отказался от женщин
12:36
Меланья Трамп нелепо копирует Кейт Миддлтон
12:29
Нобелевскую премию мира отдали пленнице террористов
12:18
Утром у гроба, а вечером со стаканом: Пугачева погуляла на пирушке у подруги
12:14
Преданную мужем Лорак жестоко унизили на Украине
12:11
В Москве рухнувшие строительные леса накрыли восемь человек
12:03
Под Москвой разбился самолет
11:57
Звезда "Дома-2" крепко приложила Малахова
11:47
29-летнему строителю в бункере для раствора оторвало руку
11:41
"ЕР" предложила правительству поддержать педагогов
11:33
Борьба за "Югру" продолжится
11:25
Леденящие душу детали смертельного ДТП с маршруткой
11:23
Ирина Розанова откровенно об отъезде из России на ПМЖ
11:21
Россиянин убил двух детей и отца своей любовницы
11:21
Дочь заявила о хорошей жизни без Марьянова
10:59
В Москве выпал первый снег
10:36
Содержание замка разоряет Пугачеву и Галкина
10:25
Известную актрису арестовали из-за сексуального насилия
10:12
"Над Кариной уже смеются": Еремеев раскрыл манипуляции Мишулиной
10:11
В метро Москвы погиб 19-летний юноша
09:55
Россияне в восторге от комнаты Путина
09:47
Главные события Москвы
09:42
Рубль нервно отступает перед накалом распродаж
09:38
Марфушке – 75!: легендарная актриса отмечает юбилей
09:37
Опубликованы имена погибших в ДТП под Тверью
09:04
ЦБ отозвал лицензии у двух банков
09:04
"Упала в бездну": Боярская призналась во влюбленности
09:03
Раскуроченная маршрутка и трупы на асфальте: жуткие кадры с места ДТП под Тверью
08:44
Меган Маркл и принц Гарри взяли черного малыша из приюта
08:35
Хромой Михалков потерял форму после двух операций
08:26
Под Тверью в страшном ДТП с автобусом и маршруткой погибли 13 человек
08:21
В Испании представили капсулу скоростного поезда Hyperloop
22:00
Как будут спасать Крымский мост после катастрофы
21:43
Отсидевшая свое любовница Серова рискует вновь получить срок
21:21
В Удмуртии на пришедшую в колледж пьяной студентку завели дело
21:12
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 октября 2018 года
21:05
"Меня изнасиловали": мать Зверева открыла шокирующую правду о его отце
21:01
"Какой уж вырос!": Шифрин выставил напоказ свой огромный кабачок
20:39
Детям-диабетикам выдавали просроченный инсулин
20:28
В Башкирии у ветерана украли четыре миллиона
20:11
Кожевникова после третьих родов показала идеальный пресс
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Над Кариной уже смеются": Еремеев раскрыл манипуляции Мишулиной
"Тебя поят и подкладывают как подстилку": Волочкову прилюдно унизили
Дочь заявила о хорошей жизни без Марьянова
Съедает рак: усохший Юдашкин поседел и резко сдал
Как будут спасать Крымский мост после катастрофы
Финал шоу "Голос 60+" омрачил скандал
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев показал свою прелестную крошку

Гоген Солнцев с женой. Фото: Соцсети
Гоген Солнцев продолжает интриговать публику. Шоумен опубликовал странное фото.
прочитано 856 раз

На снимке Солнцев нежно обнимает статуэтку то ли девочки, то ли мальчика. Шоумен от нахлынувших чувств даже прикрыл глаза.

ПО ТЕМЕ

Жуткое фото изувеченного Гогена Солнцева в операционной

Похоронивший жену Гоген Солнцев заговорил о чувствах к новой старушке

 Гоген (Илья) Солнцев

Гоген (Илья) Солнцев шоумен

"С прелестной крошкой ... 😊Как отдыхаете в субботу?" – подписал кадр Гоген (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Примечательно, что недавно Солнцев заявил, что лег под нож хирурга, чтобы изменить свою внешность. Однако на свежем снимке шоумен выглядит также, как и до операции. Разве что волосы Гогена стали длиннее, но это уж точно не заслуга хирурга.

Поклонники шоумена фотографию не оценили. Народ все еще волнует судьба жены Солнцева Екатерины. Женщина пропала в конце лета.

"Гоген где бабулю дел? Неуж то привыкает к земле???Вроде такая шустрая была-не должна вроде", "Колись засранец куда жену дел", "Где Катюша?", "Катюша совсем пропала. Все еще идет восстановление", – забрасывают вопросами шоумена обеспокоенные фанаты.

Напомним, что в сентябре поклонники супруги Солнцева забили тревогу из-за исчезновения 63-летней женщины. Последний раз Екатерину видели в августе. С тех пор Гоген скрывает жену от публики, а если и показывает, то за бинтами не разглядеть, кто на самом деле в кадре. Многие убеждены, что Катерину давно похоронили, а ее муж пытается выжать последние капли из скандального союза.

Автор: Алёна Нестерова6 октября 2018, 18:49
ФОТОРЕПОРТАЖ

Райский отдых Солнцева и его жены-пенсионерки

567

комментарии

Политика

В Киеве заявили об избиении Порошенко
Снова русский след: Голландия выслала группу хакеров
Путин отправил в отставку губернатора Петербурга
Кремль разнес безумные планы США бомбить Россию

Шоу-бизнес

"Опасались за ее жизнь": вскрылась правда о найденной дочери Пескова и Дроздовой
“Прямо в машине”: Блюменкранца из “Дома-2” поймали на измене
Бесстыдная Гагарина возмутила откровенным нарядом
"Не пустил в дом": Кержаков терроризирует бывшую жену

Проишествия

"Оболью бензином и подожгу": мать Сотниковой в шоке от угроз
Украинского политика утопили в крови за Крымский мост
Пережившая нападение Сотникова: Он сумасшедший
Невероятные подробности дела об угрозе взрыва у стен Кремля

Lifestyle

Когда шоу "Слава богу, ты пришел!" вернется на экраны
Тело Азнавура нашли в ванной: в смерти певца появились нестыковки
"Это место никем никогда занято не будет": коллеги оплакивают умершего Карцева
Предсмертное фото Азнавура вызвало шок
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев экстренно госпитализирован в неврологию

Шоумен почувствовал недомогание
Шоу-бизнес

Меган Маркл спешно бежит из Британии

Жена принца Гарри уже собрала чемоданы
Шоу-бизнес

Преданная мужем-турком Ани Лорак подала на развод

Певица заявила о разделе имущества
Шоу-бизнес

"Вся правда": Максим Фадеев сделал официальное заявление

Музыкальный продюсер больше не может молчать

Гороскоп

Меркантильную Максакову приготовили к похоронам
Совет на выходные
У Краско родится ребенок после развода с молодой женой
Последняя капля: жуткая смерть мужа добила певицу Хлебникову

Фоторепортажи

Марфушке – 75!: легендарная актриса отмечает юбилей
Роскошная Пугачева притащила молодого мужа к покойнику
Татьяна Тарасова в элегантном шарфе увезла домой красавца "Орфея"
Барановская пришла на вручение ТЭФИ в золотой пижаме

Спорт

Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора под угрозой срыва из-за терроризма
Дарья Домрачева попала в скандал из-за голой груди
16-летняя Загитова в необычном наряде произвела фурор
Прошедший сквозь грязь Овечкин заткнул недругам рты

Регионы

Леденящие душу детали смертельного ДТП с маршруткой
Раскуроченная маршрутка и трупы на асфальте: жуткие кадры с места ДТП под Тверью
Крымский мост рушится: в море упал железнодорожный пролет
Переправу через Керченский пролив неожиданно закрыли
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru