Жуткое фото изувеченного Гогена Солнцева в операционной

Гоген Солнцев попал в больницу. Шоумена готовят к операции.

О произошедшем рассказал сам Гоген. Оказалось, что шоумен решился на пластику ради любимой.

"Вслед за Катериной, я готовлюсь к переменам! Да! Это правда! Скоро сами все увидите", – заявил Солнцев в Instagram (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

К посту шоумен приложил снимок, сделаный на столе хирурга. Картина многих шокировала. У мужчины посинели и заплыли глаза. Жути нагоняет и тот факт, что на переднем плане фото руки в медицинских перчатках держат окровавленный ватный тампон.

Фанаты Гогена в недоумении. Народ не понимает, для чего 37-лений мужчина лег под нож. "Ты и так красивый! Только непривращайся во фрика", "Гоген и так красавец. Что еще менять", "один вопрос – зачем? Денег некуда деть?Вы и так на женщину на стероидах похожи... да уж", "Вроде все в порядке у тебя с лицом ..чего менять или исправлять?" – написали Гогену подписчики.

Отметим, что больше месяца назад на пластическую операцию решилась 63-летняя жена Солнцева Екатерина. С того момента женщину никто не видел. Среди поклонников пары ходят слухи, что Катя не пережила вмешательство хирургов.