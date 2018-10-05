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Шоу-бизнес

Басков и Киркоров подложили свинью Соловьеву

Кадр youtube.com
Телеведущий Дмитрий Киселев получил почетное место в рейтинге благодаря Филиппу Киркорову и Николаю Баскову. Журналист хлестко раскритиковал певцов, что привлекло к его персоне повышенное внимание. 
прочитано 6958 раз

Гендиректор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев по статистике за сентябрь 2018 года оказался в пятерке самых цитируемых российских журналистов. Об этом сообщает компания "Медиалогия".

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Такую популярность Дмитрий получил благодаря разгромной статье, которую посвятил совместному детищу Киркорова и Баскова – клипу "Ибица". "Певцы причалили в грязной зоне интернета, и, судя по всему, барахтанье там обоим доставляет удовольствие", – написал он.  

Дмитрий сравнивал музыкальное видео артистов с "отвратительной мерзостью". Именно это высказывание позволило журналисту занять столь высокое место. Примечательно, что этими словами Киселев не только размазал известных представителей шоу-бизнеса, но и подложил свинью некоторым коллегам – он обошел в их в "чарт-листе".  

Добавим, что на первом месте рейтинга оказалась Маргарита Симоньян – главный редактор телеканала RT. Серебро получил главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, после идет блогер Юрий Дудь, за ним – спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Пятую строчку занял Дмитрий Киселев, который своим жестким высказыванием о "Ибице" подвинул телеведущего Владимира Соловьева на шестое место. Также в десятку попали: Ксения Собчак, Илья Варламов, Максим Шевченко и Василий Уткин. Об этом сообщает Ura.ru.

Автор: Руслана Алексеева5 октября 2018, 17:39
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