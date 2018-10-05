"Болезнь все разрушила": Варлей рассказала об ужасной зависимости

Актриса Наталья Варлей стала гостьей программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1". Звезда советского кино рассказала о неудавшейся личной жизни.



Наталья Варлей начинала как артистка цирка, на выступлении ее заметил именитый режиссер Эльдар Рязанов. Мэтр дал актрисе роль, которая перевернула ее жизнь – принесла известность и любовь зрителей.

В молодости у Натальи было много поклонников. Ее считали одной из самых красивых актрис СССР. Однако личная жизнь Варлей складывалась не совсем удачно.

Она вышла замуж достаточно рано – в 20 лет. Первым мужем звезды стал режиссер Николай Бурляев. Близкие отговаривали Наталью от вступления в брак, но она никого не слушала. Однако в скором времени супруги решили развестись. "Это была моя первая любовь, я в него сразу влюбилась. Да, мы расстались, но просто потому, что были слишком молоды", – рассказала Варлей.

Вторым ее супругом стал Владимир Тихонов, с которым она училась в театральном училище. Варлей в одночасье стала невесткой легендарных актеров Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова. Но и этому браку было суждено распасться.

Владимир злоупотреблял алкоголем и наркотиками. Мужчина не признавал зависимости и не хотел лечиться. Наталья подарила Тихонову сына Василия, но и это не отвратило его от пагубного пристрастия.

"Володя пошел по стопам родителей, хотя Нонна считала, что зря, не видела в нем актера. Ему в этом плане было очень тяжело, такие знаменитые родители, постоянное давление. У нас с Володей была любовь, семья, сын, но его болезнь все разрушила. Даже после развода мы общались. Очень жаль его", – говорил Наталья.

Несмотря на расставание, Варлей поддерживала Тихонова, была рядом в трудные минуты. "Он начал осознавать, что происходит, лишь в последние годы жизни. Вася почти не общался с отцом", – вспоминает звезда советского кино.

После у Натальи завязался роман с неким мужчиной. У актрисы появился еще один сын Александр. Варлей долго не называла имени отца мальчика. "Мы жили в разных городах и не были настроены на то, чтобы стать семьей. Рождение сына нас не сблизило, но я все равно ему благодарна. Саша своего папу не знает, но я не буду против, если они все же познакомятся. Главное, что у Саши все хорошо, он состоялся в жизни", – сообщила артистка.