Звезда "Дома-2" сколотила состояние на унижении лижущих пятки рабов

Сегодня каждый выживает, как может. Вот и Лера Хуснутдинова – самая юная участница "Дома-2" – нашла себе непыльное занятие. До прихода на шоу она за деньги играла роль госпожи при рабах.

"Мне нужны были деньги, а делать ничего не хотелось, – улыбается Лера. – Я переписывалась с мужчинами, которые просили, чтобы их унизили, а потом получала за это вознаграждение. Я сама находила себе "рабов" через знакомых, а они выплачивали мне "дань". Мужчины все были взрослые – от 40 лет. Мне кажется, что это либо женатики, либо те, кто имеет психологические травмы с детства".

Хуснутдинова призналась, что называла своих рабов "псинами" или"щенками", потому что по правилам не могла озвучивать их реальные имена. Они от этого особенно кайфовали. Ведь в обычной жизни это серьезные мужики в костюмах, которые проводят совещания, читают лекции, принимают законы. Но есть у них маленькая слабость...

"Я считаю, что на моей репутации это никак не отразилось, – цитирует Леру журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2". – Я не против таких переписок. Тем более, личных встреч я ни с кем не проводила". Хотя многие рабы умоляли ее о встрече – хотели полизать ей потные пятки, и не только пятки. Но девушка пока не готова к этому – предпочитает унижать мужчин морально. Она отметила, что "база рабов" у нее сохранилась, поэтому всегда может написать кому-то из них.

Ранее в интервью Dni.Ru о любителях полизать чужие ноги рассказала самая известная и роскошная травести-дива Петербурга Снежана. "У меня был случай, когда гости подошли и культурно попросили о фут-фетише (получение сексуального наслаждения от ласк голых ног. – Прим. ред.) – даже обещали хорошо заплатить. Но получили отказ – мол, не по адресу. Многие люди почему-то думают, что если я в женском образе, то меня можно легко купить".