Утром у гроба, а вечером со стаканом: Пугачева погуляла на пирушке у подруги

Алла Пугачева познакомилась с художницей, а позже и бизнесвумен Алиной Редель в 30-летнем возрасте, когда той было 42 года. Тогда у Пугачевой была затяжная депрессия по поводу очередной личной трагедии, и Редель ее поддержала. Она пригласила Примадонну в гости, и с тех пор является хранительницей всех секретов звезды. Примадонна и ее закадычная подруга вместе выходят в свет, вместе отдыхают то в Израиле, то в Латвии, живут по соседству в подмосковной Грязи. Не поздравить приятельницу с днем рождения певица не могла.

прочитано 13725 раз