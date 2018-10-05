Утром у гроба, а вечером со стаканом: Пугачева погуляла на пирушке у подруги
Еще утром Примадонна рыдала у гроба Романа Карцева, произнося трогательную речь о почившем в бозе актере. А уже вечером гуляла на веселой пирушке у подруги.
Судя по фотографиям, которые стали появляться в социальных сетях, на торжестве собрались все сливки российского шоу-бизнеса: юморист Максим Галкин с братом, композитор Игорь Николаев с супругой Юлией Проскуряковой, модельер Валентин Юдашкин, режиссер Галина Волчек, кондитер Александр Селезнев, светская львица и адвокат Ида Достман и многие другие.
Филиппа Киркорова, судя по снимкам, на торжестве не было (в разгаре большой тур по Германии), но Алину Редель он поздравил накануне – привез из Америки IPhone новейшей модели. Раз в год по традиции он делает ей царский подарок.
Разумеется, королевой вечера была Алла Пугачева. На фотографии она запечатлена в элегантном черном платье с пайетками. И, кажется, веселой и счастливой.
Примадонна умеет дружить и очень дорожит человеком, с которым рядом не один десяток лет. У них нет друг от друга секретов, они ближе, чем иные родные сестры. Редель в свое время надоумила певицу заморозить яйцеклетки, а теперь помогает звездной подруге присматривать за детьми. Кстати, Гарри и Лиза зовут Алину бабушкой, и та при случае балует их подарками.
Праздник удался – огромные живые бабочки, большой торт, сделанный Александром Селезневым, охапки живых цветов... Говорят, расходились гости под утро – довольные, сытые и немного хмельные, ведь такой праздник бывает только раз в году.
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