Новую болезнь обнаружили у госпитализированного Караченцова

Николая Караченцова, мужественно борющегося с онкологическим заболеванием, спасают врачи. Артиста госпитализировали с двусторонним воспалением легких.

Подробностями состояния Николая Караченцова поделилась с журналистами его супруга, актриса Людмила Поргина. "У него сильная слабость, ему капают большое количество антибиотиков. Надо остановить воспаление, потому что переносить его мужу действительно непросто. Несмотря на то что он слабенький, мы каждый день его поднимаем, делаем зарядку. Стараемся поддерживать физическую форму и каждый день говорим ему: "Не надо сдаваться! Бороться и бороться!" – настроена по-боевому Поргина.

Актриса отметила, что при таком диагнозе – "рак легкого" – воспаление легких случается часто. По словам Поргиной, муж проходит лечение в обычной государственной клинике. У него отдельная трехместная палата, которую Караченцов делит с женой и медсестрой. Она приглядывает за ним, когда Поргиной необходимо отлучиться. "Вчера была на юбилее Лоры Квинт, потом рассказывала мужу, кто там и что спел. Ему было интересно", – сообщила артистка.

Несмотря на серьезный диагноз, Караченцов не унывает. Супруга рассказала, что он каждый день клянчит у нее тирамису – его любимое лакомство. "Мы, конечно, балуем парня. И сладкое даем, и целуем, и гладим, и ласкаем все время. А самое главное – постоянно говорю ему слова любви! Постоянно!" – заявила Людмила Поргина.

Артистка строит планы. После того как Николая Караченцова вылечат, они поедут на дачу. А уже ближе к Новому году – за границу, в теплые края. "Нас, возможно, пустят в Турцию или Египет. Солнце там уже не будет таким активным, как сейчас. Коля очень хочет на юг. Но поскольку у него онкозаболевание, мы не имеем права находиться на солнце. А он его очень любит", – цитирует артистку "Собеседник".