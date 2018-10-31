Известная певица Анна Семенович срочно госпитализирована. 38-летняя артистка лежит под капельницей.

Здоровье Анне Семенович надо восстановить в рекордно короткие сроки. Артистка сейчас находится в одной из московских клиник, где ей проводят интенсивную терапию.

"У меня какой-то вирус, но болеть никак нельзя, завтра уже съемки. Есть один день, чтобы быстрее выздороветь. Вся на витаминах, морсах и капельницах. Капают мне противовирусные препараты", – подписала певица больничное фото, на котором запечатлена с капельницей.

Подписчики Анны, конечно, дружно желают певице скорейшего выздоровления. Судя по микроблогу звезды в Instagram, у нее действительно очень загруженный график. Однако детали новых проектов Семенович предпочитает держать в секрете.

Как пишет "Вокруг ТВ", Анна Семенович с успехом осваивает различные амплуа. Она уже достигла успеха в качестве певицы, актрисы и телеведущей. Но на этом Анна не останавливается. Семенович призналась, что планирует написать книгу. Жанр будущего произведения писательница определяет как "философский роман вперемешку с психологией".

Ранее Семенович поразила фанатов, показавшись без макияжа. Анна опубликовала в своем Instagram фото из отпуска.На снимке 38-летняя звезда позирует в черном топе, голубых джинсах и белых кроссовках и выглядит намного моложе своих лет. Певица отлично провела время, прогуливаясь по пражским улицам со своей подругой режиссером Татьяной Борщ.