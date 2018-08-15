"Хорошая жена": Зудина теперь с Домогаровым

С момента смерти Олега Табакова прошло почти полгода. Убитая и оглушенная горем Марина Зудина постепенно приходит в себя. Она всегда говорит, что нельзя опускать руки и впадать в уныние. Поэтому с особым рвением актриса погрузилась в работу.

В Москве завершились съемки 20-серийного фильма "Хорошая жена" – адаптации американского юридического сериала. Покажут его в новом сезоне на канале НТВ, а увидят зрители там сплошь звезд – Александру Урсуляк, Галину Польских, Александра Домогарова и Марину Зудину. По сюжету в течение дня жизнь Алисы круто меняется. Ее муж, прокурор Ленинградской области, Петр Филиппов становится героем сразу нескольких громких скандалов. Репутация, которую он так долго выстраивал, оказалась разрушена. И Алиса теперь должна выживать самостоятельно.

Так же и Зудиной после смерти любимого мужа пришлось заново выстраивать многое в жизни. Ведь за Олегом Табаковым она была как за каменной стеной. И его уход стал ударом. Она призналась, что сегодня ей не хватает чувства защищенности, которое было на протяжении совместной жизни – актриса тоскует по лукавой улыбке мужа, искрящимся глазам, по любви, без которой ощущает себя вдвойне одинокой...

Девизом Табакова были слова из пьесы "Дядя Ваня": "Дело надо делать, господа!". Ему было не свойственно впадать в уныние, а значит, она тоже не имеет на это права. Большую поддержку в тяжелые дни ей оказала 12-летняя дочь Маша, которая сказала: "Мама! Мы сильные! Мы справимся, мы будем жить дальше, и папа нам будет помогать".

В апреле, спустя месяц после смерти Олега Павловича, Марина уже вышла на сцену в постановке, приуроченной к 150-летию Максима Горького "Солнце всходит", где сыграла Ольгу Книппер-Чехову. В день премьеры она пошла на могилу супруга на Новодевичьем кладбище, мысленно пообщалась с любимым...



В театре сегодня у Марины работы тоже хватает. За несколько дней до окончания сезона в Московском театре-студии Табакова состоялась премьера "Чайка" Константина Богомолова с новым актерским составом. Ее посвятили памяти Олега Табакова, в прежнем спектакле игравшего Дорна. В роли Аркадиной была и осталась супруга мастера.

На сцене Московского художественного театра Зудина сегодня тоже занята сплошь в постановках Богомолова – спектаклях "350 Сентрал-парк Вест, New York, NY 10025", "Идеальный муж", "Карамазовы", "Мушкетеры. Сага. Часть первая". Зрителям и критикам нравятся ее работы, фактурность, неординарность.

Иногда Марина выходит в свет. Весной, например, была на открытии фестиваля искусств "Черешневый лес". В свое время Олег Павлович был там желанным гостем. Значит, традиция продолжается.