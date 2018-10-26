"Могу позволить себе все": Басков об отношениях с Киркоровым

Николай Басков рассказал о взаимоотношениях с Филиппом Киркоровым. Певцы часто становятся жертвами сплетен и домыслов.



Николай рассказал журналистам, что его и Филиппа часто "сталкивают лбами" и придумывают небылицы о их якобы войне. Именно эта тенденция натолкнула на мысль сделать совместный клип "Ибица" и сыграть враждующих звезд.

"Ваня Ургант и Саша Гудков придумали сюжет клипа на основе американского сериала "Вражда", где две голливудские дивы ненавидят друг друга, но при этом снимаются в одном фильме, который потом становится кассовым", – сообщил Басков.

Певец уверен, что скандальная работа не навредила его репутации, ведь "в свои 42 года может позволить себе все, что угодно". Артист отметил: на недавнем его концерте в Кремле был полный зал. Зрители с радостью встречали его и оставили "массу позитивных отзывов и благодарностей". Также Басков добавил, что несмотря на негативные отклики, ролик имел невероятный успех. В Сети видео набрало почти 18 миллионов просмотров. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на "Аргументы и факты".

Напомним, пользователи Сети посчитали, что в клипе "Ибица" слишком много нецензурной лексики и провокационных сцен. А певица Лолита даже предложила лишить Киркорова и Баскова звания народных артистов. Отметим, что совместное детище поп–звезд получило много негативных отзывов не только от обычных зрителей и коллег по цеху, но и от некоторых известных личностей, в частности телеведущего Дмитрия Киселева и музыканта Юрия Лозы.