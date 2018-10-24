Киркоров молчит о смерти близкого человека от рака

Умер прославленный поэт-песенник Владимир Дагуров, написавший множество хитов для таких отечественных знаменитостей, как Валерий Леонтьев и Филипп Киркоров. Однако поп-король пока не прокомментировал печальное событие.

О смерти Владимира Дагурова стало известно из заявления, которое разместил на своем официальном сайте Клуб писателей ЦДЛ. Поэт-песенник умер 22 октября на 79-м году жизни. Коллеги назвали Дагурова замечательным поэтом и хорошим человеком.

Прощание с мэтром пройдет 24 октября в 11:40 мск в Ритуальном зале Троекуровского кладбища, отпевание – в 12:40 в храме Всех Святых на Соколе. Похороны состоятся на Перепеченском кладбище.

Как сообщает Life.ru, причиной смерти Дагурова стало онкологическое заболевание. Диагноз был поставлен поэту в 2017 году. Ситуация оказалась более чем серьезной – метастазы были обнаружены в костях.

Летом именитый песенник был практически обездвижен. Для оплаты медицинского ухода и медикаментов пришлось организовать сбор в социальных сетях.

Владимир Дагуров является автором многих хитов Валерия Леонтьева, Михаила Шуфутинского и Филиппа Киркорова. К примеру, для Шуфутинского он написал песню "Зачем вам это знать?", а также стал автором одной из первых композиций будущего поп-короля – "Если буду на коне".

Отметим, что Киркоров пока не отреагировал на печальное известие. Однако он помнит прошлое и возвращается к истокам. В Stories на своей официальной страничке в соцсети Instagram артист опубликовал ролик, в котором можно увидеть его первые концертные костюмы.