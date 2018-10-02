Водонаева лишилась волос и постарела

Алена Водонаева обожает экспериментировать с внешностью. Лишь недавно звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" демонстрировала черные как смоль длинные волосы, потом резко перекрасилась в розовый цвет, а сейчас и вовсе избавилась от локонов.

прочитано 4590 раз