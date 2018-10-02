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Шоу-бизнес

Водонаева лишилась волос и постарела

Алена Водонаева. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Алена Водонаева обожает экспериментировать с внешностью. Лишь недавно звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" демонстрировала черные как смоль длинные волосы, потом резко перекрасилась в розовый цвет, а сейчас и вовсе избавилась от локонов.

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Результат очередного преображения Алена Водонаева продемонстрировала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Каре со мной случалось только раз в жизни. В третьем классе. Мне тогда не понравилось и больше никогда не хотелось. Но никогда не говори никогда ☝️Захотелось 😉 Как вам?" – обратилась к общественности Водонаева.

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Алена Юрьевна Водонаева

Алена Юрьевна Водонаева модель, ведущая

Реакция пользователей Сети оказалась неоднозначной. Одним короткие волосы Алены пришлись по вкусу, другие раскритиковали новый образ, отметив, что каре "старит" женщину. Третьи отдали должное смелости Водонаевой в поисках идеала.

"Секс...", "Очень идет каре", "Намного лучше, чем розовые волосы)", "Сложно сказать. Лучше была бы какая-то более креативная прическа", "Очень круто смотрится! Под твой тип лица идеально. И это точно лучше, чем приклеенные волосы)", "А мне не нравится. Постарела(", "Каре состарило", "О боже! Где Ваши шикарные волосы!???" – прокомментировали перемены во внешности Водонаевой поклонники.

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Самые красивые и самые любимые пионы @tynkevich ������ #ЯлюблюПионы #Flowers

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

Отметим, что ранее звезда реалити-шоу говорила, что хочет отрезать себе грудь. Более того, якобы в 2016 году Алена таки легла под нож хирурга. По словам Водонаевой, она вышла на работу уже через три дня после операции. Однако почему-то не все фанаты поверили звезде "Дома-2". Некоторые предполагают, что эти заявления были пиаром.

Автор: Наталья Аряева2 октября 2018, 16:00
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