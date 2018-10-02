Звезда "Дома-2" потеряла ребенка

Экс-участник телестройки Константин Иванов рассказал, что стало причиной расставания с Александрой Гозиас. По его словам, незадолго до этого у возлюбленной случился выкидыш.

По словам мужчины, их разрыв с Сашей назревал давно. Последней каплей стали тайная переписка девушки с состоятельными поклонниками.

"В Сети уже гуляют ее переписки со спонсором. Узнав об этом общении, я разозлился, и мы расстались", – цитирует Иванова StarHit. Также он объяснил, почему позже они сошлись ненадолго вновь.

По его словам, это произошло из-за того, что он пожалел избранницу. "Я не знал, но Саша при расставании была беременна. Собственно, Саша об этом тоже не знала. Ей рассказали в больнице, когда случился выкидыш. На следующий день Саша рассказала мне об этом. Мы встретились, мне стало жалко ее", – поделился Константин.

Мужчина отметил, что временное примирение со звездой "Дома-2" так ни к чему хорошему и не привело. Несмотря на скандальное расставание, Иванов до сих пор общается с Гозиас. Бывшие любовники даже делятся друг с другом подробностями личной жизни. Однако если о победах на романтическом фронте парень умалчивает, то Саша о своих увлечениях рассказывает с удовольствием.

Ранее Иванов заявил, что из квартиры, где они жили с Гозиас, стали пропадать его личные вещи. При этом он подчеркнул, что девушка не вернула ключи от жилья.