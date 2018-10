Меган Маркл и принц Гарри готовят тайный побег

Меган и Гарри планируют провести время вдали от людей. Они уединятся на секретном пляже.

Примут герцога и герцогиню Сассекских друзья-актеры Маркл, которые владеют домиком на солнечном побережье, спрятанном от мира с одной стороны океаном, а с другой – тропическим лесом. Лучшего места для молодоженов придумать сложно.

О планах королевской четы стало известно после публикации программы их визита в Австралию. Согласно расписанию, пара прибудет в Сидней на 12 дней, чтобы принять участие в официальных мероприятиях. За это время Меган и Гарри посетят Сидней, Мельбурн, Даббо и остров Фрейзер.

Каждый день расписан по минутам, однако в графике есть странный разрыв – из него выпали три дня. Это и навело британских журналистов на мысль о побеге молодоженов, пишет Daily Express.

