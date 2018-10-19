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73-летний Петросян ошеломил народ своей огромной малиной

Евгений Петросян. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Евгений Петросян дал концерт в Екатеринбурге. Между делом юморист посетил местный ресторан, шеф-повар которого угостил прославленного артиста изысканным десертом.
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Пока адвокаты бьются за раздел головокружительного имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко, которые решили оформить развод спустя несколько десятилетий супружеской жизни, юморист уехал в Екатеринбург, где дал концерт.

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Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Зал приветствовал артиста громкими аплодисментами. Разумеется, в Екатеринбурге Петросян посетил различные достопримечательности, в том числе и широко известный "Ельцин-центр". А еще юморист зашел в ресторан со звучным названием "БарБорис".

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Петросян опубликовал фотографию, на которой запечатлен сидящим за столом с двумя блюдами перед ним. На одном – больших размеров малина, а на другом – груша.

Как выяснилось, угостили юмориста вовсе не ягодой и фруктом. "Доброе утро! Желаю вам, чтобы сегодня все было вкусно и ладно! На фото не фрукты, а десерты. Шеф-повар Андрей Бова меня поприветствовал", – сообщил Петросян. А в приложении Stories юморист продемонстрировал видео, как разрезает пирожные, чтобы показать, что внутри.

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Публикация от Евгений Петросян / Official (@petrosyanevgeny)

Выяснилось, что малина шоколадная, а груша представляла собой мусс. Подписчики пришли в неописуемый восторг от увиденного. "Красиво, ярко, красочно. И Вы – довольный", "Еще бы не довольный. Когда такая огромная малина)))", "Вкуснятина) приятного аппетита, Евгений Ваганович!", "Ой как вкусно всего вам доброго и Вам взаимно добрейшего утричка", "Евгений Ваганович, глядя на десерт с грушей, невольно вспомнил ваш номер в костюме этого Фрукта :))) шеф– повар, видимо тоже ваш поклонник . Долгих лет , и творческих успехов (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассыпались в комплиментах поклонники.

Автор: Наталья Аряева19 октября 2018, 11:18
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