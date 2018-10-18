Блюменкранц из "Дома-2" впервые заговорила после развода

Звезда шоу "Дом-2" Тата Блюменкранц не помнит себя от счастья. Молодая мама освободилась от опостылевшего мужа.

Сегодня, 18 октября, Тата и Валерий Блюменкранц официально перестали быть мужем и женой. Теперь бывшие супруги намерены начать новую жизнь и постараться побыстрее забыть этот неудачный опыт совместного проживания.



Тата решила не появляться в суде. Вместо нее на заседание пришел ее адвокат. Молодой маме досталось все совместно нажитое имущество и дочь Бетти, которая будет проживать с ней. Валерий же имеет право навещать наследницу когда захочет. Однако, по словам Таты, отец не особо рвется в гости к малышке.

"Я ему написала: "Валера, ты когда приедешь к ребенку? Ты ведь уже давно в Москве. В караоке с Давидом ты ездишь, а к ребенку приехать не можешь". На это он мне ответил, что он на нуле, денег нет. У него, говорит, 300 рублей в кармане. Не хочет приезжать с пустыми руками", – рассказала Блюменкранц.



Девушка на седьмом небе от счастья. Новый статус подарил ей облегчение. Меж тем отказываться от фамилии бывшего мужа она не собирается. К слову, Валерий ранее грозился, что не будет разводиться, если Тата не вернет девичью фамилию, однако по каким-то причинам от своего ультиматума отказался.



"Мне даже не верится в это… Как сон. У меня как камень с души… Бывает, конечно, становится грустно. Но потом понимаю, что уныло я жила с ним, а сейчас все хорошо", – призналась звезда телестройки. Об этом сообщает Dom2Life.ru.