Повзрослевшую дочь Киркорова перестали узнавать

Дочь Филиппа Киркорова приняла участие в показе новой детской коллекции на Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Поклонники с трудом узнали Аллу-Викторию в ролике, который "король поп-сцены" выложил в своем микроблоге.

Мнения подписчиков Филиппа Киркорова в Instagram разделились. Одни утверждают, что девочка становится все больше похожей на своего отца. Другие заметили, что Алла-Виктория напоминает им дочь Кристины Орбакайте, Клавдию. По их мнению, у девочек одинаковый серьезный взгляд, упрямый подбородок и похожая улыбка. После развода с Примадонной отечественного шоу-бизнеса Киркоров сохранил дружеские отношения с Кристиной Орбакайте и всей семьей Аллы Борисовны, напоминает Teleprogramma.pro.

Наследница певца украсила новую детскую коллекцию, созданную для девочек на Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Девочка вышла на подиум в нежно-розовом платье с пышной юбкой из шифона.

У Филиппа Киркорова двое детей. Певец в свое время последовал примеру Пугачевой и обратился к суррогатному материнству. Дочь певец назвал в честь самых дорогих и любимых ему женщин – Алла Борисовны и мамы Виктории Марковны. Она появилась на свет в 2011 году в Майами. А в 2012 году Киркоров снова стал отцом – у него родился сын Мартин-Кристин.

Опубликованное видео артист сопроводил восторженными комментариями. "Моя доченька, папина любимица АЛЛА-ВИКТОРИЯ, на днях приняла участие в показе красивейшей детской коллекции для девочек", – написал Киркоров. "Король поп-сцены" поблагодарил других участников за "незабываемые эмоции".