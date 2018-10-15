Скандальный любовник звезды "Дома-2" оказался женатым

Обвиненный в изнасиловании и избиении модели Анны Лисовской Александр Шарыго, который встречается с эск-участницей телестройки Лерой Фрост, находится в официальном браке. Супругой 24-летнего сына известного бизнесмена является 29-летняя Наталья Прокофьева.

Брак Шарыго и Прокофьевой был зарегистрирован 21 октября 2017 года. У молодой женщины – две дочки, одна из которых родилась всего девять месяцев назад.

"Да, я являюсь женой Александра Шарыго. У нас есть маленькая дочь, и Саша просто замечательный отец. Мы официально не разведены и пока не собираемся заниматься этим вопросом. Все наше внимание сосредоточено на воспитании дочери", – цитирует Наталью StarHit.ru. Также она отметила, что не собирается подавать на алименты. Прокофьева добавила: несмотря на то, что они женаты, Александр ведет свою личную жизнь.

Шарыго является любовником Леры Фрост. Они регулярно публикуют совместные фотографии и демонстрируют чувства на публике. Жена скандального сына бизнесмена уверена, что звезда "Дома-2" поступила очень непорядочно.

Наталья заявила, что после того, как они с супругом разъехались, у него было много романов. "Точно знаю, что эта девушка у него не первая и уверена, что далеко не последняя", - отметила Прокофьева. По ее словам, большее всего ее волнует благополучие ребенка. Лера Фрост пока предпочитает хранить молчание относительно объявившейся жены возлюбленного.