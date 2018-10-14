Бывшая избранница набросилась на Баскова из-за связи с Киркоровым

Бывшая избранница певца Николая Баскова, с которой тот встречался несколько лет, высказалась о нынешнем творчестве музыканта. По словам девушки, вокалист ее разочаровал.



Басков порвал отношения с Софи на дружеской ноте. Тогда певец заявил, что Кальчева не хотела думать о замужестве.

Мэтр отечественной сцены до сих пор трепетно относится к бывшей девушке. При этом сама Софи не всегда отвечает ему взаимностью.

Так, недавно Софи призналась, что не все творческие потуги бывшего спутника вызывают у нее восторг. В частности, ей было неприятно видеть Николая в образе из клипа "Ибица". Девушка отметила, что участие Филиппа Киркорова в этом проекте также стало для нее неожиданностью, передает StarHit.

Телеведущий Дмитрий Киселев получил почетное место в рейтинге благодаря Филиппу Киркорову и Николаю Баскову. Журналист хлестко раскритиковал певцов, что привлекло к его персоне повышенное внимание.

Гендиректор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев по статистике за сентябрь 2018 года оказался в пятерке самых цитируемых российских журналистов. Об этом сообщает компания "Медиалогия".