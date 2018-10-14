Разводящегося с женой Глушакова собирают в тюрьму после скандала с "проституткой"
Бракоразводный процесс может закончиться для полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова серьезныит последствиями. Необдуманные действия могут обернуться для спортсмена уголовным делом.
Известный адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы жены футболиста, поделился подробностями развода своей подопечной. По словам юриста, Глушаков попытался перенести суд в Ростовскую область, думая, что там он выиграет дело из-за своей популярности в родном городе.
Также футболист, получающий нескромную зарплату, которую оценивают в 17 миллионов рублей в месяц, потребовал от супруги алименты в размере 80 тысяч. И все это несмотря на то, что она находится в декрете.
По оценке эксперта, Глушакову удалось утаить от суда около 300 миллионов рублей, которые были выведены с общих семейных счетов. Это может повлечь за собой уголовное наказание, передает сайт "Комсомольская правда".
Ранее сообщалось, что скандальный бракоразводный процесс футболиста Дениса Глушакова и его жены Дарьи, ворвавшийся в медиопространство после появления в Сети видео со спортсменом и незнакомкой, отдыхающих в бане, продолжается. В преддверии крушения брака бывшие возлюбленные остались без денег и имущества.
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