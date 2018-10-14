Разводящегося с женой Глушакова собирают в тюрьму после скандала с "проституткой"

Пока весь Интернет обсуждает арест Кокорина и Мамаева, похождение еще одного спортсмена могут закончиться уголовным делом. Адвокат жены Дениса Глушакова заявил, что футболист вывел средства с общих семейных счетов.



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