Отец умершего от рака Хворостовского слепнет

Александр Хворостовский, почти год назад похоронивший своего сына, оперного певца Дмитрия, рассказал о страшной болезни, с которой пришлось столкнуться ему самому. Мужчина слепнет и почти не может передвигаться без посторонней помощи.

В эфире программы "Однажды" с Сергеем Майоровым на телеканале НТВ Александр Хворостовский признался, что страдает от страшной болезни. "У меня слепота. Глаукома. Она повышает давление в глазу, а это убивает зрительные нервы", – объяснил мужчина. Сейчас он почти ничего не видит и с трудом передвигается без посторонней помощи.

После смерти Дмитрия Хворостовского единственной отрадой в жизни мужчины стали любимые внуки. Их, по признанию самого мужчины, приходится встречать скромно – насколько хватает средств пожилой пары. "Что мы им еще можем подарить, кроме нас самих и любви нашей? Чем мы их можем удивить на свою пенсию?", – посетовал Александр Хворостовский. Однако их всегда ждут любимые конфеты "Белочка" и определенный сорт пельменей.

При этом родные Дмитрия Хворостовского до сих пор не могут смириться с его уходом. "Внук Максим даже не хочет знать, что папы нет, очень тяжело переживает", – признался мужчина. Мать оперного певца также еще не оправилась от шока. "Она не могла от него отойти. У нее сразу переставало сердце болеть, когда Дима приходил. Любила на нас с ним любоваться", – вспомнил Александр Хворостовский.

Напомним, что всемирно известный оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне 22 ноября прошлого года. Он завещал разделить свой прах на две части: одну захоронить на Новодевичьем кладбище в Москве, а другую – в Красноярске. "Мы едем в Красноярск, чтобы исполнить его последнюю волю. Дадим благотворительный концерт", – рассказала Флоранс.

По словам вдовы, Дмитрий хотел, чтобы все были счастливые, добрые. "А сам до последнего так хорошо пел..." – отметила Флоранс. Она намерена продолжать дело, которое начал ее муж – помогать нуждающимся.