Волочкова потеребила мохнатую киску

Увидеть закулисье людей из мира балета, их святая святых – редкая удача. У Анастасии Волочковой нет секретов от своих поклонников, поэтому она иногда балует их эксклюзивными видеороликами и фотографиями.

Настя опубликовала в Сети ролик, на котором видно, как она пришивает атласные ленточки к пуантам – так поступают все балерины. "Я это делаю на протяжении уже тридцати лет и очень счастлива, потому что занимаюсь любимым делом, – пояснила Волочкова. – И этот процесс пришивания ленточек мне очень приятен. Хотя я еще и крестиком вышивать умею".

Как уверяет танцовщица, данный ролик – ее ответ всем тем, кто пишет, что, мол, она не так танцует и не так выглядит. "Всем критикам могу предложить померить пуанты, хотя бы надеть, не говоря уже о том, чтобы делать 32 фуэте на сценах Большого и многих мировых театров", – улыбается Настя.

Напомним, что накануне, когда она показала свое занятие в танцевальном классе, на нее обрушился поток едкой критики. "Настя, Вы сами себя топите! Двигаетесь тяжело, не в такт, заносит вас. Стрем!", "Боже, как будто гвозди в пол копытцами вколачивает... Это что угодно, но никак не балет", "На ум пришла фраза "слон в посудной лавке". Настя, то, что вы делаете, конечно, для вашего возраста, возможно, и не плохо, но смотреть на это уже малоприятно! Приятно смотреть на хрупких, порхающих балеринок! Но вы грузная, немолодая женщина, с плохой техникой, деревянная, как Буратино! Не смешите людей", "Очень тяжелая балерина. Куда пропала былая грациозность, пластика? Плисецкая до глубоких лет оставалась статуэткой", "Это танец пьяного матроса", – глумились люди.

На свежем видео Волочкова сидит на диване раскорячившись. А между ног у нее – огромная мохнатая киска по кличке Лакки. И время от времени Настя запускает руку в густой белый мех животного, чтобы получить тактильное удовольствие. Балерина обожает зверя и не жалеет на него денежных средств. Лакки посещает дорогие клиники, ест только органическую еду и даже имеет свой аккаунт в Instagram.