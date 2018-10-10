"Бухнула?": Волочкова в колхозном наряде появилась после новости об инсульте

Еще вчера балерина обнимала разбитого инсультом отца в Питере. А уже сегодня вернулась домой и продолжает радовать (а на самом деле – потешать) своих подписчиков.

На очередном видеоролике, который Настя опубликовала на своей странице в социальной сети, она предстала в странной одежде. Черное платье с блестками – эдакий цыганский шик – и черные высокие сапоги. Последняя деталь гардероба особенно развеселила и удивила поклонников.

"Вам кажется, что вы сексуальны в этом колхозном наряде? Нет... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Она и дома в сапогах? Господи, как человек комплексует насчет своего роста и ног! А также отсутствия талии", "О Боже, в доме и в сапогах! Еще вроде бы и по улице-то рано ходить, тепло вроде еще как!", "Нет у женщины денег обновить гардероб. Денег нет, а вкуса отродясь не было . Стилиста с именем дорого нанимать, самой следить за модой нет привычки. Ну вот мы видим в итоге такое чучело", – юродствует народ в комментариях.

Многие, смотря ролик, почему-то решили, что веселая Волочкова немного под градусом. "Опять жахнула? Из крайности в крайность, который раз", "Крысота ты наша античная, прибухнула что ль уже", "Ах, ты дурочка наша. Стоит, как петрушка, кривляется, сейчас видео снимет, стакан навернет", – ехидно замечают люди. Но один из отзывов можно считать настоящим призывом к действию для балерины: "Я вам желаю бросить пить, чаще выступать в качестве балерины, помириться с Маман, найти себе достойного человека рядом, "туфлей", спортивок, и хороший шампунь".

Злые они, ведь балерина всего лишь от всей души пожелала радости, улыбок, хорошего настроения и приятного вечера. Она хотела рассказать о доброте и любви, но ее то в алкаши стали записывать, то наряд обсуждать...