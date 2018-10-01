Эскортница сбежала из "Дома-2" после стычки с Бузовой

Одна из самых ярких участниц телестройки ушла с телепроекта со скандалом. Марго Овсянникова рассказала, что ее буквально изгнали.

Эффектная блондинка сообщила на своей странице в Instagram, что больше не является участницей шоу. В Сети ходит слух о том, что Овсянникова ушла из "Дома-2" из-за конфликта с ведущей Ольгой Бузовой.

Марго признала, что ссора между ними действительно была. Однако предположила, что эпизод уберут из эфира. "Она попросила, чтобы его вырезали. Ушла я из-за того, что против меня проголосовали все участники проекта. Мой любимый Артем Сорока остался на шоу, улетел на Сейшелы и сейчас не собирается возвращаться обратно", – цитирует звезду телестройки StarHit.ru.

По словам Марго, любимый хотел от нее избавиться. Она считает, что именно он мог подговорить других участников и ведущих организовать голосование против нее. "Я подозреваю, что это он подговорил Бузову, Орлову и Кадони, чтобы его отправили на Остров, а я в это время была на голосовании. Таким образом он хотел от меня избавиться", – заявила Овсянникова.

Девушка призналась, что сама бы не ушла с проекта, ведь на "Доме-2" у нее была любовь. "Но, видимо, наши пути разошлись", – резюмировала Марго.

Отметим, ранее девушка подчеркивала, что никогда не вернется к эскортному прошлому. Сейчас она очень популярна и, вполне возможно, сумеет построить карьеру в шоу-бизнесе.