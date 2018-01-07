Галкин и Меньшова довели Немоляеву до слез

Светлана Немоляева стала гостьей программы "Сегодня вечером" на Первом канале, посвященной ее мужу, народному артисту Александру Лазареву. Актриса до сих пор не может забыть супруга, скончавшегося в мае 2011 года.

Светлана Немоляева и Александр Лазарев счастливо прожили в браке 50 лет. Их разлучила смерть – в мае 2011 года народного артиста не стало.

Когда Светлана Немоляева рассказывала об отношениях с мужем ведущим программы "Сегодня вечером" Максиму Галкину и Юлии Меньшовой, то не смогла сдержать слез. Она до сих пор не может смириться с постигшей ее утратой. Актриса рассказала, что очень любит песню, спетую Львом Лещенко с Анной Герман "Эхо любви". Артист исполнил эту балладу в студии и тогда вместе с Немоляевой заплакал и ее сын Александр.

Актриса призналась, что спустя почти семь лет после трагической утраты ничего не поменяла в кабинете мужа. Все фотографии, книги и прочие вещи до сих пор лежат на своих местах.

Также она вспомнила, как они с мужем решили обвенчаться. "Идея венчаться принадлежит нам обоим, и наши близкие друзья поддержали нас, сказали: "Надо обвенчаться, а то не приведи господь, помрете, да на том свете и не встретитесь", – рассказала Светлана Немоляева.

Церемония венчания прошла в любимом храме супругов в Абрамцево, передает StarHit. Обряд был совершен буквально за год до смерти Александра Лазарева.

О том, что любовь всегда оставалась в семье артистов рассказала невестка артистки Алина. "Я думала, что они немножко ку-ку. Мы поженились, когда Света с Сашей были вместе уже лет 30. А у нас с Сашей тогда был период притирок. Однажды влетаю в кухню после какой-то ссоры и вижу: Сергеевич в какой-то майке сидит, рядом Света в пижаме байковой. И он ей: "Света, какая ты красивая, как я тебя люблю". А я смотрю на них и думаю: боже, это же больные люди. Тридцать лет вместе, оба в пижамах, черти на кого похожи, и такая любовь", – вспомнила она.