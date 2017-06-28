80-летнюю Немоляеву спасают после тяжелой потери

Легендарная актриса Светлана Немоляева дала откровенное интервью, в котором рассказала о своей жизни. Пережившая смерть любимого мужа артистка цепляется за любую работу, потому что только театр ее спасает от тоски.

Многие телезрители помнят и любят Немоляеву по ролям в кинокартинах Эльдара Рязанова "Служебный роман", "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово" и "Небеса обетованные". Сложно поверить, что Светлане в этом году исполнилось 80 лет.

Эффектная актриса до сих пор играет на сцене Московского театра имени Владимира Маяковского, снимается в сериалах и изредка появляется на светских мероприятиях.

"У меня кончается сезон в театре, поэтому летом я проведу время на даче. Кино на мою долю сейчас выпадает очень редко. Ушел из жизни мой дорогой любимый Саша Лазарев. Я цепляюсь за любую работу, потому что театр меня спасает от потери", – призналась актриса, чей супруг скончался в 2011 году.

Примечательно, что Немоляева разделила сцену со своей талантливой родственницей. "Мне сделал подарок мой театр. Поставил к моему юбилею "Бешеные деньги" Александра Островского, где я играю роль. Мою дочку, кстати, играет моя внучка Полина. Еще играю в "Талантах и поклонниках", – перечислила востребованная артистка.

Недавно Светлана появилась на премии МУЗ-ТВ со своим внуком Сергеем, на редкость симпатичным молодым человеком. Актрисе вручили специальный приз – "Вклад в жизнь", а отпрыск крепко держал Немоляеву за руку и помог ей спуститься со сцены.

"Сергей поступает во ВГИК. Он хочет быть продюсером, организатором съемочного процесса. Хотя у него есть все актерские задатки: он смешно показывает, очень остроумный. Умеет разыгрывать. Я все это вижу. Я ему говорю: ты поучишься на экономическом, потом перейдешь на актерский. Просто у нас никто в семье с экономикой не дружит. Никто не умеет считать", – цитирует Светлану сайт Womanhit.

К слову, в интервью зашла речь и о неповторимом стиле Немоляевой. Звезда "Служебного романа" призналась, что для многих своих ролей она приносила костюмы сама. "Иногда художники соглашались, но бывали и скандалы, – вспоминает Светлана. – Для актрисы самое главное чувствовать себя комфортно. И, я думаю, коллеги со мной согласятся".