Певица Зара опубликовала шокирующую фотографию

Певица Зара опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, которая заставила некоторых ее фанатов сильно переживать за здоровье артистки. Они предположили, что девушка страдает от анорексии. Другие предположили, что необычайно стройная талия красотки может быть следствием увлечения фотомонтажом.

После того, как на странице в Instagram российской певицы Зары появилась ее фотография в вечернем платье, некоторые ее поклонники не на шутку начали переживать за здоровье артистки. Дело в том, что на снимке стоящая в пол оборота красотка продемонстрировала свою тонкую талию.

Некоторые обеспокоенные комментаторы предположили, что Зара может страдать от анорексии. Многие даже посоветовали певица набрать вес. "До анорексии недалеко (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. Прим. ред.)", "Наберите! !!!😱😱😱", "Что с вами? Платье супер! Но вы так похудели ..", "Поправьтесь пожалуйста!!!!!", "Боже,какая худенькая!!! Нужно кушать,моя красавица😊", – распереживались подписчики.

Публикация от ZARA (@zara_music) Янв 3, 2018 at 7:42 PST

Часть публики предположила, что пугающий эффект чрезмерно тонкой талии мог возникнуть из-за вмешательства фотошопа в итоговый результат. Сама певица в комментариях эту версию опровергла. "С чего вы взяли?:) Немного похудела. За каникулы наберу:)", – пообещала она. Тем более, что острые на глаз пользователи Сети, которые всегда первыми замечают даже самые маленькие детали на фото, не смогли приметить никаких признаков вмешательства в изображение.

Публикация от ZARA (@zara_music) Дек 8, 2017 at 10:49 PST

Самые спокойные поклонники заметили, что Зара выглядит просто прекрасно, впрочем – как и обычно. Эффект нереально тонкой талии, по их мнению, мог возникнуть из-за ракурса, который при фотографировании заняла красотка.