Певица Зара опубликовала шокирующую фотографию
После того, как на странице в Instagram российской певицы Зары появилась ее фотография в вечернем платье, некоторые ее поклонники не на шутку начали переживать за здоровье артистки. Дело в том, что на снимке стоящая в пол оборота красотка продемонстрировала свою тонкую талию.
Некоторые обеспокоенные комментаторы предположили, что Зара может страдать от анорексии. Многие даже посоветовали певица набрать вес. "До анорексии недалеко (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. Прим. ред.)", "Наберите! !!!😱😱😱", "Что с вами? Платье супер! Но вы так похудели ..", "Поправьтесь пожалуйста!!!!!", "Боже,какая худенькая!!! Нужно кушать,моя красавица😊", – распереживались подписчики.
Часть публики предположила, что пугающий эффект чрезмерно тонкой талии мог возникнуть из-за вмешательства фотошопа в итоговый результат. Сама певица в комментариях эту версию опровергла. "С чего вы взяли?:) Немного похудела. За каникулы наберу:)", – пообещала она. Тем более, что острые на глаз пользователи Сети, которые всегда первыми замечают даже самые маленькие детали на фото, не смогли приметить никаких признаков вмешательства в изображение.
Самые спокойные поклонники заметили, что Зара выглядит просто прекрасно, впрочем – как и обычно. Эффект нереально тонкой талии, по их мнению, мог возникнуть из-за ракурса, который при фотографировании заняла красотка.
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