Блудливый поп из "Дома-2" рассказал о невыносимых страданиях
Бывший священник Вальтер Соломенцев рискует оказаться самым скандально известным участником программы "Дом-2". После того, как выяснилось, что экс-священнослужителя сложно назвать примером отказа от погони за мирскими наслаждениями, зрители наградили его множеством эпитетов. Блудливый, похотливый и развратный – самые приличные из них.
Тем не менее, Вальтер Соломенцев встретил свою любовь на проекте – Олесю Лисовскую. С ней он покинул "Дом-2". Однако жизнь не под прицелом телекамер приготовила паре неприятный сюрприз. "Безумно страдаю от того, что Олеся, взвесив аргументы, решила, что не любит меня", – цитирует StarHit блудливого попа.
"Я не вижу больше смысла жизни. Да, у меня есть дети, бывшая жена, много друзей, знакомых, но впервые я сталкиваюсь с настоящей любовью, что пронзает насквозь, лишает возможности дышать. Я не могу без нее жить, это аномалия, но факт. Я все время вижу ее во сне, мне все опротивело, наскучило", – признался он.
"Я предлагал Олесе выйти за меня замуж, и неоднократно. Венчаться хотел бы, конечно. Сейчас рассуждать смешно, ведь никаких нет шансов, потому что она твердо решила, что не хочет быть со мной", – с сожалением отметил Вальтер Соломенцев. "Мне тяжело, я безумно в нее влюблен, схожу с ума, теряю самообладание, не могу ничего поделать", – подчеркнул Вальтер Соломенцев.
Он рассказал, что ценит ту любовь, которая не зависит от вливаний извне. "Давить не хочу, хотя понимаю, что любую девушку можно добиться", – уверен бывший священник. Действительно, раньше Вальтер Соломенцев рассказывал о том, как принуждал свою жену к интиму. Он до сих пор не видит в этом ничего страшного. "Я – мужчина молодой, если жена препятствует интиму, я считаю, он имеет право принудить ее к интиму, естественно, без побоев, оскорблений и унижений", – заметил похотливый поп.
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