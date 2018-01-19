Жизнь Фриске перевернул новый мужчина

Сестра Жанны Фриске Наталья решила вернуться на сцену. К этому ее подтолкнул певец Александр Попов.

Родственница знаменитой артистки уже записала новую песню, которой прочат невероятный успех. Как сообщает газета "Собеседник", к возобновлению музыкальной карьеры Наталью подтолкнул экс-солист группы "Турбомода" Саша Попов. Музыканты познакомились на благотворительном концерте, посвященном Жанне Фриске.

"После этого вечера мы стали тесно общаться. Я сказал себе: наша дружба надолго. С тех пор мы регулярно видимся: ходим друг к другу в гости, отмечаем праздники. Мама Наташи кормит меня домашними варениками – я таких вкусных никогда в жизни не ел. Артисты должны следить за своей фигурой. Но в семье Фриске это сделать очень сложно. Устоять перед вкусностями, которые готовит мама Наташи Ольга, просто невозможно", – рассказал Александр.

Он уверен, что семья Фриске – отличные люди. По словам певца, они первыми пришли к нему на помощь, когда с ним произошло несчастье. "Могу сказать, что и Владимир Борисович, и мама Ольга, и Наталья – Люди с большой буквы. Таких в последнее время редко встретишь. Когда у меня случилось горе – обокрали квартиру, – первыми, кто протянул руку помощи, оказалась их семья.

Рассказал Попов и о новой песне, которую споет вместе с Натальей. "Наше произведение называется "Две планеты". Перед тем как поехать в студию, мы с Наташей долго репетировали, подбирали тональность. В итоге получилась настоящая бомба! Когда Наташа открыла рот, у меня пошли мурашки по коже. Гены, как говорится, пальцем не задавишь: Наталья – большой талант, поэтому мы записали все очень быстро. А еще ее голос очень похож на голос сестры. Такое ощущение, что поет не Наташа, а сама Жанна", – признался Попов.