Шепелева поймали на лжи в день рождения

Вспоминая школьные годы, Дмитрий Шепелев утверждал, что пользовался популярностью среди девочек. Однако одноклассник опроверг его слова.

Сегодня, 25 января, Дмитрию Шепелеву исполнилось 35 лет. В недавнем интервью шоумен заявил: "Я был в центре внимания всех девочек. Они дрались за право нести мой портфель!" Однако его слова опроверг бывший одноклассник.

Иван отметил, что их класс гимназии №11 в Минске не отличался сплоченностью. Будущий телеведущий дружил только с девочкой и мальчиком, в самодеятельности себя не проявлял, но с удовольствием занимался хореографией. В свободное время Шепелев зарабатывал на карманные расходы. В седьмом классе он раздавал листовки.

"Дима воспитывался в обычной семье. Мама – бухгалтер, папа – программист. Родители всегда поддерживали сына, гордились его начинаниями. А через несколько лет Шепелев попал на экран. На учебе новое увлечение никак не отражалось. Дима не пропускал ни одного урока, домашние задания всегда сдавал вовремя. Учителя поблажек ему не делали. Звездной болезнью тоже не страдал, хотя мог – все-таки по телику показывали. Был обычным, воспитанным парнем. Я очень удивился, когда Дима сказал, что одноклассницы бегали за ним табунами. Ничего подобного…" – цитирует бывшего одноклассника Шепелева StarHit.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Фев 19, 2017 at 5:12 PST

По словам мужчины, девочки сторонились Дмитрия из-за его невысокого роста. "Всегда ему прямо говорили: "Шепелев, тебе не хватает роста! Был бы повыше, тогда получил бы свой шанс". Называли его по фамилии, считали, что обращаться по имени – это нежности. А некоторые дразнили Диму коротышкой. Думаю, именно из-за этого он сильно комплексовал и попыток ухаживаний ни за кем не предпринимал. Видимо, все его мысли в то время занимала карьера", – добавил Иван.

Несмотря на недостаток женского внимания, Шепелев тщательно следил за собой и носил модные вещи. А в 16 лет проколол ухо, что стало сенсацией в классе. Иван пояснил: "За пристальное внимание к внешности его всегда считали холеным и самовлюбленным. Думаю, это тоже стало причиной, почему девочки не обращали на него внимания. Им казалось, что он зациклен на себе".